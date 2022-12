220 chauffeurs beboet vanuit anonieme politietruck

Dit jaar zijn al 220 chauffeurs beboet door een anonieme politietruck. Met de vrachtwagen, van waaruit agenten makkelijker in voertuigen kunnen binnenkijken en bestuurders die zich laten afleiden door hun gsm, kunnen betrappen, wil de federale wegpolitie de strijd tegen bellen achter het stuur opvoeren.

Dat schrijft Het Nieuwsblad.

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde heeft de campagne ‘Veilig handenvrij’ gelanceerd om bestuurders af te raden te telefoneren achter het stuur. Elk jaar veroorzaken bestuurders die afgeleid zijn door hun gsm immers nog 50 verkeersdoden en 4500 gewonden, aldus de Stichting.

‘Wie belt tijdens het rijden loopt tot vier keer meer kans op een ongeval. Als je een tekstbericht verstuurt, is de kans tot twaalf keer hoger’, zegt ook Graham Verschaeve, adjunct-diensthoofd operaties bij de federale wegpolitie, in Het Nieuwsblad. Daarom wordt een anonieme politievrachtwagen uitgestuurd. Zo zijn dit jaar ‘al 220 chauffeurs geverbaliseerd op onder meer bellen achter het stuur, maar ook op het niet dragen van de gordel’, klinkt het bij de federale politie.

Verschaeve stipt in de krant aan dat bellen achter het stuur de bestuurder duur kan komen te staan. Naast een boete van 174 euro, loopt de bestuurder het risico dat het lokale parket de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs beveelt. De regels over de telefoon in de wagen zijn onlangs nog strenger geworden: voortaan moet het toestel tijdens het rijden vastgeklikt zijn in een houder.

Volgend jaar wordt de strijd tegen gsm-gebruik tijdens het rijden verder opgevoerd. Zo zullen er voor een proefproject slimme camera’s boven de weg worden gehangen.