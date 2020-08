In 1810 werd de firma Peugeot Frères Aînés opgericht. Opvallend is dat het merk vanaf het begin gebruik maakte van het logo met de leeuw, maar aanvankelijk niets met auto's of mobiliteit deed.

De familie Peugeot is al wel meer dan twee eeuwen actief in de textielwereld en de metaalbewerking. In de 19de eeuw was er vooral een staalgieterij waar gereedschappen werden vervaardigd. Er werd eveneens staaldraad geproduceerd die in textiel en kledij (rokken) werd gebruikt. Peugeot was in die periode vooral bekend al producent van koffiemolens, naaimachines en gereedschappen. In 1885 werd de eerste fiets geproduceerd en vanaf dan lag de stap naar de 'automobiel' voor de hand. Vanaf 1902 ging de constructeur zich ook toeleggen op gemotoriseerde tweewielers omdat die een stuk betaalbaarder en toegankelijker waren. Peugeot is duidelijk een merk dat zichzelf al meerdere keren 'opnieuw heeft uitgevonden' en daarom kijkt de constructeur met een gerust gemoed naar de toekomst. In het museum van Peugeot in het Franse Sochaux loopt daarom van 1 september tot 31 oktober een thematentoonstelling over het 210-jarige bestaan waarin alle facetten van het 'Aventure Peugeot' aan bod komen. Bezoekers betalen gedurende deze periode uitzonderlijk slechts 1 euro 'entree'. (Belga)

