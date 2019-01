2019 start onder slecht gesternte voor autoindustrie

Vrijdag 29 maart 2019 wordt een datum voor de geschiedenisboeken. Niemand die kan of durft te voorspellen of het tussen het Verenigd Koninkrijk en Europa straks tot een echt- of vechtscheiding komt. Met de dag slinkt de kans dat er nog een compromis wordt gevonden dat voor alle betrokkenen min of meer aanvaardbaar is. Komt het tot een harde brexit, dan zijn alle scenario's mogelijk. De automerken hebben er geen goed oog in, voor sommige is het Verenigd Koninkrijk nog altijd hun thuishaven, voor de andere een zeer belangrijke afzetmarkt.