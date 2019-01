2018 was een goed autojaar

Zelfs met een moeilijk slot van het jaar door de invoering van de WLTP-norm, eindigde 2018 met een resultaat dat beter was dan 2017. Voor de vierde opeenvolgende keer sluit de automarkt het jaar af met een hoger resultaat.

Heel wat automobilisten hebben ervoor gekozen hun wagen te vervangen door een nieuwe, 'schonere' auto. 2018 werd tevens gekenmerkt door een toenemende 'ontdieseling'. Eind 2017 was nog 46% van de markt voor diesel, nu bedraagt het aandeel 35%. In de eerste plaats komt deze verschuiving de benzinemotorisaties ten goede, daarvan gaat het marktaandeel van 48% eind 2017 naar 58% voor het hele jaar 2018. Volkswagen was het best verkochte merk in 2018 met 53.738 voertuigen of een marktaandeel van 9,60%. De top 5 wordt volgemaakt door Renault, Peugeot, BMW en Mercedes.

Het voorbije jaar was ook gunstig voor de invoerders van vrachtvoertuigen, met een vooruitgang met 2% van de registraties van bestelwagens, een verbetering met 16,2% bij de vrachtvoertuigen tot 16 ton en een toename met 9% bij de zware voertuigen van meer dan 16 ton. Ook de gemotoriseerde tweewielers kenden een mooi jaareinde met een toename van de jaarlijkse inschrijvingen met 11%.(Belga)