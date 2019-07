De volgende generatie 2-Reeks Gran Coupé ondergaat zijn ultieme tests op de weg voor hij wordt gecommercialiseerd. Hij oogt alvast origineel, want op de flanken werden QR-codes geïntegreerd in de gekleurde camouflage van het pre-productie model. Wie die scant wordt naar de homepage met de eerste informatie over dit nieuwe model geleid.

De nieuwe vierdeurs coupé van BMW voert in de regio München op deze manier zijn eigen campagne. Om deze fase nog een extra dimensie te geven, bedachten de designers een opvallende, veelkleurige camouflage voor het prototype met de QR-codes op de voordeuren. Via deze codes surf je naar de website met de eerste informatie over het model dat op de Los Angeles Auto Show in november 2020 zal worden onthuld. De BMW 2 Reeks Gran Coupé zal in het voorjaar van 2020 op de markt komen. Deze originele sedan-variante deelt BMW's recente voorwielaangedreven platform en heeft in die zin veel gemeen met de nieuwe 1-Reeks. Hij zal ook over het ARB-systeem beschikken. Dat is een verfijnd stabiliteitscontrolesysteem van BMW dat voorbehouden is aan de voorwielaangedreven modellen. Afhankelijk van de gekozen motorisatie beschikt de 2-serie Gran Coupé eveneens over xDrive vierwielaandrijving. Het model ontworpen voor liefhebbers van een aantrekkelijk gelijnd sedanmodel en het wordt vooral een concurrent voor de Mercedes CLA Coupé. (Belga)