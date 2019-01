11de Love Bugs Parade in teken van 50e verjaardag Woodstock

Ook dit jaar worden op zondag 10 februari om 11.00 uur op het Jubelplein in Brussel zo'n 300 VW Kevers, Beetles en T1 Combi's met hun baasjes verwacht. De deelnemers worden gevraagd zich uit te dossen in Woodstock-stijl en de organisatoren zullen een Combi met muziek voorzien om hen te verwelkomen.

Bezoekers kunnen er terecht tussen 11.00 en 14.00 uur, om 13.30 uur wordt het startschot gegeven. De Love Bugs Parade zullen dan hun vredesboodschap brengen door hun claxon te laten horen.

De route voert hen via het nieuwe Afrikamuseum in Tervuren langs de koningslaan en de Tervurenlaan. De karavaan vervolgt zijn weg door omringende bos en rond 15u30-16u00 worden de VW's terug bij Autoworld verwacht. Voor eigenaars van VW Kevers, Beetles en T1 Combi's is deelname aan de Love Bugs Parade gratis, maar men moet zich wel vooraf registreren via e-mail omdat het aantal auto's beperkt is. (Belga)