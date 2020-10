De in China geproduceerde Dacia Spring wil de nieuwe Logan van de elektrische wagens worden. Dit model kan vanaf het voorjaar van 2021 besteld worden. De eerste exemplaren zullen in de herfst van volgend jaar geleverd worden.

Tot voor kort was de Seat Mii Electric de goedkoopste 100% elektrische vierzitter op de Belgische markt, met een prijskaartje van 21.190 euro. Dat was het dubbele van de prijs van de benzineversie, die intussen uit de brochure verdween. Recent werd de Spaanse wagen echter van de troon gestoten door de Renault Twingo ZE die 19.750 euro kost. De prijs is natuurlijk niet de enige factor die de aankoopkeuze van een elektrische auto bepaalt, maar blijft toch erg belangrijk.

Nu kondigt Dacia een nog scherpere prijs aan voor zijn Spring, de Europese versie van de Renault City K-ZE die in China wordt geproduceerd en voor de lokale bestemd is. Een exact bedrag werd nog niet vernoemd, maar uiteraard zal dat onder de prijs van de Twingo ZE duiken. Wel is al bekend dat de Dacia Spring op de Hongaarse markt voor 6.490.000 forint, of 17.800 euro, zal worden aangeboden. Bij ons zal de prijs wellicht rond de 15.000 euro schommelen voor de basisversie.

Aan dat tarief moet de Dacia Spring heel wat potentiële kopers over de streep kunnen trekken. Deze 3,74 meter lange cross-over biedt een koffer van 300 liter en een rijbereik van 225 km (WLTP), dat in de stad zelfs kan oplopen tot 295 km. Het batterijpakket van 26,8 kWh drijft een 44 pk sterke elektromotor aan. De prestaties zijn deze vijfdeurs zijn bescheiden met een topsnelheid van 125 km/u, maar volstaan volgens het merk ruimschoots voor vlotte verplaatsingen in en rond de stad. Opladen duurt volgens Dacia 14 uur aan een huisstekker.(Belga)

Tot voor kort was de Seat Mii Electric de goedkoopste 100% elektrische vierzitter op de Belgische markt, met een prijskaartje van 21.190 euro. Dat was het dubbele van de prijs van de benzineversie, die intussen uit de brochure verdween. Recent werd de Spaanse wagen echter van de troon gestoten door de Renault Twingo ZE die 19.750 euro kost. De prijs is natuurlijk niet de enige factor die de aankoopkeuze van een elektrische auto bepaalt, maar blijft toch erg belangrijk.Nu kondigt Dacia een nog scherpere prijs aan voor zijn Spring, de Europese versie van de Renault City K-ZE die in China wordt geproduceerd en voor de lokale bestemd is. Een exact bedrag werd nog niet vernoemd, maar uiteraard zal dat onder de prijs van de Twingo ZE duiken. Wel is al bekend dat de Dacia Spring op de Hongaarse markt voor 6.490.000 forint, of 17.800 euro, zal worden aangeboden. Bij ons zal de prijs wellicht rond de 15.000 euro schommelen voor de basisversie.Aan dat tarief moet de Dacia Spring heel wat potentiële kopers over de streep kunnen trekken. Deze 3,74 meter lange cross-over biedt een koffer van 300 liter en een rijbereik van 225 km (WLTP), dat in de stad zelfs kan oplopen tot 295 km. Het batterijpakket van 26,8 kWh drijft een 44 pk sterke elektromotor aan. De prestaties zijn deze vijfdeurs zijn bescheiden met een topsnelheid van 125 km/u, maar volstaan volgens het merk ruimschoots voor vlotte verplaatsingen in en rond de stad. Opladen duurt volgens Dacia 14 uur aan een huisstekker.(Belga)