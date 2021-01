1. BMW R1250RT

BMW vernieuwde de R1250RT 'toerbuffel'. De door de 1254 cc boxertwin aangedreven motor heeft ShiftCam-technologie (bij alle toertallen veel beschikbaar vermogen), drie rijmodi (waaronder een nieuwe 'eco'-rijmodus), traction control en een multifunctioneel dashboard met 10,25" kleurenscherm.

...

BMW vernieuwde de R1250RT 'toerbuffel'. De door de 1254 cc boxertwin aangedreven motor heeft ShiftCam-technologie (bij alle toertallen veel beschikbaar vermogen), drie rijmodi (waaronder een nieuwe 'eco'-rijmodus), traction control en een multifunctioneel dashboard met 10,25" kleurenscherm. Triumph biedt met de Tiger 850 Sport een nieuwe middenklasse trailmotor aan. Hij heeft een driecilinder 888 cc krachtbron met een vermogen van 85 pk bij 8500 toeren per minuut. De motor is zo getuned dat er over het hele toerenbereik steeds voldoende vermogensafgifte is. Yamaha geeft de populaire Tracer 9 driecilinder-in-lijn 43 cc méér cilinderinhoud (van 847 cc naar 890 cc), wat een groter vermogen en meer koppel oplevert. Het blok is lichter en heeft vier rijmodi. Het frame verloor ook wat kilo's en de wielbasis is verlengd om bij hogere snelheden meer stabiliteit te bieden. Honda brengt in de Forza-lijn een 745 cc-uitvoering waarmee je ook lange ritten op autosnelwegen en buitenwegen kan maken. De tweecilinder heeft een vermogen van 43,1 kW bij 6750 toeren per minuut. Onder het zadel: een ruimte met 22 liter inhoud. Ducati brengt twee nieuwe uitvoeringen van de XDiavel-lijn: XDiavel Dark en de XDiavel Black Star. De XDiavel is een sportieve cruiser, 'een combinatie van twee schijnbaar verre universa', aldus Ducati. De krachtbron is een 1262 cc metende vloeistofgekoelde L-twin. Almaar meer Chinese fabrikanten zien een afzetmarkt in Europa. CF-Moto biedt onder meer de 650 GT, een toermotor op basis van een 650 cc Kawasaki-twin. De prijs is niet de allerlaagste, maar wel lager dan die van de gangbare merken. Zero is trendsetter in elektrisch aangedreven motorfietsen. Het Amerikaanse merk voorziet nu de SR/S van een stroomlijn. Als de rijder zich daar op de snelweg achter 'verschuilt', claimt Zero 13% meer actieradius. De topsnelheid van de SR/S is 200 kilometer per uur. Kawasaki breidt de Versys-range uit met de 1000 S. De focus ligt bij de Versys 1000S meer op weggebruik en minder op offroad. Dat uit zich in een aangepast veringssysteem. De Versys 1000S valt op door de 1043 cc viercilinder in lijn, een minder gangbaar motortype in deze categorie. Het retromerk Royal Enfield vernieuwt met de Meteor 350. Tot voor kort was de 'Bullet'- krachtbron van het Britse Royal Enfield uit de jaren vijftig de basis voor de eencilindermotoren van de Indiase fabrikant. De Meteor 350 is een nieuw ontwikkelde 349 cc eencilinder. Indian - al sinds begin vorige eeuw de grote concurrent van Harley-Davidson in de VS - timmert al een tiental jaar aan de weg onder de vlag van het Polaris-concern. In het cruiser-gamma is de Vintage Dark Horse nieuw: een stijlvolle motor met een mean karakter. De krachtbron is een 1890 cc v-twin.