In 2019 viert Mini de 60ste verjaardag van de originele Mini, die aanvankelijk op de markt werd gebracht door Morris en Austin. Maar het Britse merk, dat inmiddels tot de BMW-groep behoort, viert de 10 miljoenste auto die zopas in de fabriek in Oxford werd gebouwd.

De jubileumauto is een Mini "60 Years Edition" in groen en zwart. Aan het einde van de montagelijn werd die opgewacht door de eerste Mini die in 1959 werd geproduceerd. Beide Mini's werden geflankeerd door 60 andere modellen van het merk, die allen uit een ander productiejaar dateerden. Al deze Mini's zijn vervolgens op pad gegaan naar Bristol, waar de 60ste verjaardag van het merk werd gevierd op de International Mini Meeting (11 augustus).

Dankzij ingenieur sir Alec Issigonis werd de eerste Mini in een recordtijd ontwikkeld. De kleine wagen was bijzonder innovatief voor zijn tijd, omwille van de dwars gemonteerde 4-cilindermotor (uit de Morris Minor) vooraan in combinatie met de voorwielaandrijving. Door deze architectuur en de kleine 10 inch wielen die op de uiterste hoeken van de wagen stonden, bood hij een erg ruim interieur voor een auto van slechts 3,05 m lang.

De Mini uit 1959 was immers een volwaardige vierzitter, hoewel de bagageruimte beperkt bleef tot 120 liter en moeilijk toegankelijk was via een kleine, verticale kofferklep. De originele Mini bleef tot 2000 in productie en er werden 5,3 miljoen exemplaren van gebouwd.(Belga)