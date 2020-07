Lamborghini's eerste SUV gaat als warme broodjes de deur uit. Twee jaar na de lancering van de Urus, verliet zopas het 10.000e exemplaar de fabriek in Italië.

Deze wagen is bestemd voor een Russische klant. Het koetswerk is gelakt in Nero Noctis Matt (zwart dus) en is gecombineerd met het carbon fiber package, terwijl het interieur in twee kleuren , zwart en oranje, met eveneens koolstofvezel accenten werd uitgevoerd. Aangezien de kleurstelling heel belangrijk is voor de personaliseringsmogelijkheden van de Super SUV van Lamborghini, werd onlangs het kleurenpalet weer uitgebreid met enkele nieuwe tinten: Giallo Inti (geel), Arancio Borealis (oranje) en Verde Mantis (groen), die in de tweekleurige uitvoeringen gecombineerd worden met een glanzend zwart dak, diffusor, spoiler en andere details.

De Urus, die eind 2017 werd onthuld en wordt aangedreven door een 650 pk sterke V8 4.0 biturbomotor, kwam in 2019 op de markt als het derde model van het Italiaanse sportwagenmerk. Het nochtans indrukwekkende prijskaartje van 216.590 euro stond het succes helemaal niet in de weg. In 2019, het eerste volledige jaar dat de Urus op de markt was, werden er al 4.962 stuks aan de gelukkige klanten geleverd. En intussen is het productie-aantal opgelopen tot 10.000 exemplaren, waarmee de SUV een zeer belangrijk model is geworden in de portefeuille van Lamborghini. Voor de Urus bouwde de constructeur trouwens een nieuwe, state-of-the-art productielijn, Manifattura Lamborghini, die gebaseerd is op het zogenaamde Factory 4.0 model, dat een hoog niveau van moduleerbaarheid, flexibiliteit en personalisatie toelaat. (Belga)

