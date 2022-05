1.400 pk sterke Porsche bestormt Pikes Peak

Pikes Peak is een razend populaire heuvelklim in de Verenigde Staten, waarin YouTube driftfenomeen Ken Block een gooi naar de beste tijd ooit wil doen met een heel spectaculaire bolide.

De Porsche Hoonipigasus is de bolide die Ken Block speciaal ontwikkelde voor de Pikes Peak International Hill Climb. Het feit dat dit jaar de 100ste editie van deze befaamde heuvelklim in Colorado (VS) wordt gereden, is natuurlijk geen toeval, want wie op 26 juni aanstaande als snelste de top bereikt, schrijft geschiedenis. Dus haalde de driftkoning van YouTube alles uit de kast om optimaal voorbereid aan de start te komen.

De monsterlijke Porsche Hoonipigasus van Ken Block.

Race To The Clouds

Zijn wagen ziet er alleszins zeer snel en spectaculair uit. Zelfs de naam is een beetje angstaanjagend. ‘Hoonipigasus’ is een samentrekking van de naam van het team van Block (‘Hoonigan), ‘Pig’ is een verwijzing naar de roze Le Mans Porsche 917 uit 1971, en ‘Pegasus’ hint naar het gevleugelde paard uit de Griekse mythologie. De Porsche 912 uit 1966 zal alleszins vleugels krijgen, want onder het koetswerk schuilt een 4 liter zescilinder-biturbo die goed is voor 1.400 paarden, die naar de vier wielen worden gesluisd. Dat zal alleszins van pas komen, want in de ‘Race To The Clouds’ wordt tot een hoogte van 1.440 meter geklommen over een 20 km lang parcours met 156 bochten.