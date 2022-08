￼Porsche Cayenne ook als cabriolet?

Recent toonde Porsche een cabrioletversie van zijn grote SUV. Zien we binnenkort een Porsche Cayenne cabrio in de showrooms?

Het concept van de populaire SUV’s en crossovers wordt verder uitgediept. Er zijn al tal van hypersportieve varianten, coupéversies en zelfs cabriolets, zoals die van de Range Rover Evoque en de Volkswagen T-Roc. Nu blijkt dat ook Porsche zo’n dakloze variant van zijn Cayenne heeft ontwikkeld.

Het ontwerp én de wagen werd getoond door de constructeur van sportwagens uit Stuttgart. Liefhebbers zullen echter merken dat het hier om een Cayenne van de eerste generatie gaat. Dat klopt, want het project dateert van 2002 bij de lancering van deze SUV. Toen had Porsche al verschillende andere varianten overwogen, waaronder een verlengde versie met een derde zetelrij, een coupé en deze cabriolet die duidelijk enige trekjes van de 911 Targa vertoont.

Het ontwerp van de Porsche Cayenne cabriolet dateert van 2002.

Uiteindelijk kwam er een Cayenne Coupé en werd het gamma verder verruimd met de Panamera berline, terwijl het cabrioletproject werd afgevoerd. Laten we zeggen dat de Cayenne cabriolet in 2002 zijn tijd wellicht te ver vooruit was, maar zeker geen compleet onzinnig project was, dat misschien toen al een nieuwe trend had kunnen inzetten. En wie weet is de onthulling van deze beelden een hint dat er weldra alsnog een Porsche Cayenne cabriolet aankomt.