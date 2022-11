Australië verlaagt terreurdreiging voor het eerst sinds 2014

De Australische inlichtingendienst ASIO heeft de terreurdreiging voor het eerst sinds 2014 verlaagd. Een aanslag is niet meer “waarschijnlijk”, maar “mogelijk”, zei directeur-generaal Mike Burgess. Het gaat om het op een na laagste niveau op een schaal van vijf.

In 2014 verhoogde ASIO het dreigingsniveau naar “waarschijnlijk” (niveau drie) door de opkomst van Islamitische Staat (IS) in het Midden-Oosten. “Een aanzienlijk aantal Australiërs werd verleid door gladde propaganda en valse verhalen”, zei Burgess. Die beslissing was “tragisch gerechtvaardigd”, benadrukte de ASIO-topman. Sinds 2014 waren er elf terroristische aanslagen op Australische bodem, terwijl 21 ernstige terreurplannen werden “opgespoord en verstoord”. Dit jaar gebeurden er “geen aanvallen of grote ontmantelingen”.

“Terwijl Australië een mogelijk terroristisch doelwit blijft, zijn er minder extremisten met de intentie om een aanval uit te voeren dan wanneer we het dreigingsniveau verhoogden in 2014”, aldus Burgess. Bij de beoordeling werd ook rekening gehouden met de repatriëring van Australische familieleden van IS-strijders uit Syrië, benadrukte hij. Het gevaar is echter niet volledig geweken: de kans bestaat dat in het komende jaar iemand in Australië zou omkomen door het toedoen van een terrorist, zei Burgess. “Individuen fantaseren er nog altijd over om andere Australiërs te doden, verspreiden nog steeds hun haatdragende ideologieën in chatroom en scherpen nog altijd hun vaardigheden aan door research te doen naar het maken van bommen en te trainen met wapens.”