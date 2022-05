Audi integreert Apple Music zodat de gebruiker (en houder van een abonnement op Apple Music) rechtstreeks toegang krijgt tot 90 miljoen audiotracks.

Audi integreert in het MMI- infotainmentsysteem van bepaalde modellen Apple Music. Klanten die een account hebben bij Apple Music, kunnen rechtstreeks inloggen via dat systeem en krijgen zo toegang tot het volledige aanbod van de streamingdienst, maar mogelijk ook tot hun eigen playlists. Tot nu toe moesten gebruikers de muziek van hun aangesloten smartphone streamen via bluetooth of USB.

Audi biedt al jaren premium geluidssystemen aan als accessoire. De Zuid-Duitse constructeur werkt hiervoor samen met audiospecialist Bang & Olufsen die voor het interieur van de diverse Audi-modellen een aangepast geluidssysteem heeft ontwikkeld. Zo ontstond het B&O Premium Sound System dat onder meer in de e-tron GT zit. Het gaat om 3D-geluid waarbij de audiofabrikant 16 luidsprekers voorziet in het interieur van de elektrische auto.

Audi laat ook weten dat deze technologie beschikbaar wordt in voertuigen die al op de weg zijn via ‘over the air updates’ zodat de gebruikers niet langs de garage moeten voor een installatie.

Privacy

Doorgedreven connectiviteit biedt duidelijk voordelen voor de consument, want men kan updates uitvoeren zonder dat de consument dat merkt. Het principe heeft ook een keerzijde, want mogelijk willen de gebruikers niet elke update. Zij geven via dergelijke bidirectionele communicatie tussen de auto en de constructeur meer en meer data prijs over hun rijgewoonten en hun verplaatsingsgedrag.

Dit kan bijvoorbeeld tot discussies leiden in garantiedossiers en het is ook een handige tool voor autobouwers om de klant langer aan het officiële dealernet te binden door bijvoorbeeld onderhoudsdiensten voor te stellen. Dit terwijl de consument mogelijk liever een (goedkopere) multimerkengarage (zoals Bosch Car Service) bezoekt of een beroep doet op zogenaamde snelfitters voor het onderhoud van de wagen.