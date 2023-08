Aston Martin DB12 zonder dak

Na de coupéversie van de nieuwste Aston Martin DB 12, komt de Britste sportwagenfabrikant met een eerste glimp van de topless afgeleide van dit fraaie model.

Het was een kwestie van tijd vooraleer Aston Martin de Volante-versie van haar nieuwste DB12 zou onthullen. De DB12 is een stevige evolutie van de DB11 en hoewel je hem meteen als een Aston herkent, zijn er toch voldoende esthetische aanpassingen om van een echte modelwissel te spreken. Deze versie zou volgens de constructeur een veel stijvere structuur hebben en dankzij de gestuurde demping kan hij zowel comfortabel als dynamisch uit de hoek komen.

Met de hand

De belangrijkste evolutie is de komst van een nieuwe motor, want ook nobele Britse constructeurs ontsnappen niet aan de wetmatigheden van een vergroenende mobiliteit. De obligate V12-motor ging immers op de schop, maar voor een switch naar elektroaandrijving is het te vroeg. Onder de lange motorkap spint voortaan een vier liter grote V8-motor van AMG (Mercedes). De downsizing valt dus nog mee.

Bovendien worden deze motoren – noblesse oblige – met de hand gebouwd in de productiesite van Affalterbach. Dankzij biturbo-drukvoeding leveren die een forse 680 pk en 800 Nm aantrekkracht. Al dat vermogen gaat via een automatische achttrapsversnellingsbak naar de achteras.

Deze cabrioversie kan in 3,6 seconden van 0 tot 100 km/u spurten. De topsnelheid bedraagt 325 km/u. Het openen of sluiten van het dak lukt al rijdend tot een snelheid van 50 km/u. Aston Martin kiest voor een canvas dak omdat dit – ook gesloten – voor de meest verfijnde vormgeving zorgt. Er werd wel veel aandacht besteed aan de isolatie van de dakconstructie. De Volante zou nog dit jaar in de showroom staan.