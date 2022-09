Armste landen eisen een fonds om schade door klimaatverandering te dekken

De armste landen ter wereld eisen dat een compensatie voor schade als gevolg van de opwarming van de aarde hoog op de agenda van de VN-Wereldklimaatconferentie (COP27) komt te staan. Dat blijkt woensdagavond uit een gezamenlijke verklaring.

Ministers en experten van de groep van minst ontwikkelde landen (MOL’s), ongeveer 45 hoofdzakelijk Afrikaanse en Aziatische landen, zijn deze week in de Senegalese hoofdstad bijeengekomen om een gemeenschappelijk standpunt voor COP27 vast te stellen. Verschillende leiders benadrukken het kleine aandeel van hun landen in de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen en de onevenredige tol die zij betalen. ‘Gebeurtenissen zoals overstromingen, kusterosie, ongebruikelijke regenval… wanneer deze gebeurtenissen onvoorspelbaar zijn en soms extreem intens, worden landen aan hun lot overgelaten’, verklaarde de Senegalese minister van Milieu Abdou Karim Sall aan de pers.

‘Het is absoluut noodzakelijk geworden een fonds op te richten om verliezen en schade te dekken, met name in de minst ontwikkelde landen.’ In de slotverklaring van de bijeenkomst wordt gewezen op ‘het cruciale belang van de invoering van een financieringsmechanisme voor het dekken van verliezen en schade’.

De VN-Wereldklimaatconferentie (COP27) start op 6 november in het Egyptische Sharm-el-Sheikh.