Apenpokken: Europees ziektebestrijdingscentrum maant landen aan om snel te handelen

Het Europees centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) heeft voorlopig weet van 85 gevallen van apenpokken in acht lidstaten van de Europese Unie. De Europese instantie roept landen op om snel te handelen.

In een risicoanalyse roept het ECDC landen maandag op om in te zetten op de snelle identificatie, behandeling, opvolging, contacttracing en melding van apenpokkengevallen. Daarnaast raadt het landen aan om de beschikbaarheid van pokkenvaccins, antivirale middelen en beschermend materiaal voor zorgmedewerkers te controleren.

De 85 gevallen die momenteel gekend zijn, werden geregistreerd in België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Portugal, Spanje en Zweden. In ons land staat de teller op vier.

“De huidige vastgestelde gevallen van apenpokken bij mensen komen voornamelijk voor bij mannen die seks hebben met mannen, wat erop wijst dat de overdracht kan plaatsvinden tijdens intieme betrekkingen”, aldus het ECDC. De besmetting zou kunnen gebeuren via nauw contact van het slijmvlies of huidwonden met besmettelijk materiaal van de pokken, of door “grote ademhalingsdruppels bij langdurig gezichtscontact”.

Volgens de directeur van het ECDC, Andrea Ammon, gaan de meeste tot nu toe geregistreerde gevallen gepaard met milde symptomen en is de kans op besmetting voor de brede bevolking heel laag. “De kans op verdere verspreiding van het virus door nauw contact, bijvoorbeeld tijdens seksuele activiteiten tussen personen met meerdere seksuele partners, wordt echter groot geacht.”

Bij jonge kinderen, zwangere vrouwen en patiënten met een verzwakt immuunsysteem kunnen de symptomen van apenpokken ernstig zijn, waarschuwt de ECDC wel. “Verder onderzoek is nodig om het ziekte- en sterftecijfer bij deze uitbraak nauwkeurig te kunnen schatten”, luidt het.