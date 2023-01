Amper plek voor vluchtelingen die legaal naar België willen komen

Slechts 71 vluchtelingen zijn in 2022 via een hervestigingsprogramma naar ons land overgebracht. Dat is amper 6 procent van het initieel beloofde aantal, zo schrijft De Standaard dinsdag. Als verklaring wordt er gewezen naar de aanhoudende opvangcrisis en het gebrek aan plaatsen.

Met 71 aankomsten staat hervestiging op het laagste pitje sinds 2014. In 2017 waren het er bijvoorbeeld nog 1.309. Dat is opvallend omdat hervestiging wordt geprezen als de manier om grip te krijgen op wie Europa binnenkomt.

‘Zeer veel verzoeken om internationale bescherming, te weinig opvang, een te grote achterstand in de dossiers: dat maakt het heel moeilijk, zo niet onmogelijk, om nog mensen erbij te nemen in het kader van ‘resettlement’’, verkaart Dirk Van den Bulck, topman van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS), de lage cijfers.

De nood is nochtans hoog, want in 2022 hadden wereldwijd 1,4 miljoen mensen nood aan hervestiging. Amper 4 procent van hen vond een nieuwe thuis.

Volgens 11.11.11 wachten zowat 300 vluchtelingen al langer dan een jaar op hervestiging in ons land. Het kabinet van bevoegd staatssecretaris Nicole de Moor heeft het over 361 personen.