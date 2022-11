Amerikaanse Senaat stemt voor bescherming homohuwelijk

De Amerikaanse Senaat heeft woensdag een cruciale horde genomen om het homohuwelijk te beschermen. Naast alle Democraten stemden nog twaalf Republikeinen voor de wet, wat voldoende is om de grens van zestig senatoren te halen. De wet, die ook geldt voor interraciale huwelijken, is nog niet definitief aangenomen in het Congres.

Mensen van hetzelfde geslacht hebben sinds 2015 landelijk het recht om te trouwen in de Verenigde Staten, maar men vreest dat het Hooggerechtshof de uitspraak die dat garandeert terug kan draaien. Opperrechter Clarence Thomas noemde dat als mogelijkheid nadat het hof ook al het landelijk abortusrecht vernietigde. Het Hooggerechtshof wordt gedomineerd door conservatieve rechters. De wet beschermt niet het landelijk recht op het homohuwelijk, maar verplicht afzonderlijke staten wel om huwelijken te erkennen die in een andere staat gesloten zijn.

De Senaat neemt de wet naar verwachting binnen een paar weken aan. Daarna moet het Huis van Afgevaardigden zich er nog over buigen, maar daar stemde een overtuigende meerderheid al voor een eerdere versie van de wet, met de steun van bijna vijftig Republikeinen. De Democraten in de Senaat willen geen risico’s nemen en de wetgeving aannemen voordat het nieuwe Congres in januari samenkomt, aangezien de Republikeinen naar verwachting de controle zullen overnemen in het Huis van Afgevaardigden.