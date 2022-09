Amerikaans Congres zet belangrijke stap richting directe militaire hulp aan Taiwan

In de VS is een belangrijke stap gezet richting directe militaire hulp vanuit Washington aan Taiwan. Een wetsvoorstel daaromtrent werd goedgekeurd in een Senaatscommissie, maar moet nog door de plenaire kamers van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden worden goedgekeurd. Maar de stemming zet mogelijk kwaad bloed bij China.

‘Het gaat om de belangrijkste herziening van het Amerikaanse beleid ten aanzien van Taiwan sinds 1979, toen Washington Peking erkende en er tegelijkertijd mee instemde het zelfverdedigingsvermogen van het eiland te handhaven’, aldus senatoren Bob Menendez en Lindsey Graham. Hun wetsvoorstel, dat door de Commissie Buitenlandse Betrekkingen van de Senaat is goedgekeurd, voorziet in bijna 4,5 miljard dollar rechtstreekse militaire steun aan Taiwan voor de komende vier jaar.

Ook kan de Amerikaanse president sancties opleggen aan belangrijke financiële instellingen als reactie op ‘elke escalatie van vijandige handelingen jegens Taiwan’. Tot slot zou de ‘Taiwan Policy Act of 2022’ het eiland ook de status van ‘belangrijke niet-NAVO-bondgenoot’ verlenen.

De stemming is slechts een eerste stap in een lang wetgevingsproces. De tekst moet nu in plenaire zitting worden goedgekeurd in Senaat en het Huis van Afgevaardigden, alvorens Joe Biden zijn handtekening onder de wet zet. Experten onderstrepen echter dat de eerste stemming symbool staat voor de toenadering tussen de VS en Taiwan.

De voorbije weken liepen de spanningen tussen de VS en China rond Taiwan op. Taipei ziet zichzelf als onafhankelijk, terwijl Peking de archipel beschouwt als een afvallige provincie en de Amerikaanse (economische) toenadering hekelt. Na bezoeken van verscheidene Amerikaanse delegaties aan Taiwan de voorbije weken, met onder anderen de Amerikaanse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi, ging Peking over tot grootschalige militaire manoeuvres in de regio