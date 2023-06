Amerikaans buitenlandminister Blinken: ‘VS en China willen relaties stabiliseren’

De Verenigde Staten en China zijn het eens over de ‘noodzaak’ om hun relaties te ‘stabiliseren’. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken maandag gezegd na afloop van zijn tweedaags bezoek aan Peking. Blinken zag niet alleen zijn ambtgenoot Qin Gang, maar ook de Chinese president Xi Jinping.

De relaties tussen de VS en China zijn al enige tijd gespannen. Zo heeft Washington vanuit veiligheidsoverwegingen verscheidene maatregelen ingesteld om de toegang van Chinese bedrijven tot bepaalde Amerikaanse technologie te beperken of hun productie van halfgeleiders te bemoeilijken. Maar het is er de VS niet om te doen de Chinese economische ontwikkeling ‘af te remmen’, aldus Blinken.

Washington blijft zich wel bewust van de ‘uitdaging’ die China stelt. De regering-Biden beschouwt China als de grootste potentiële tegenstander van de VS. ‘Er zijn talrijke kwesties waarover we het grondig oneens zijn’, stelde Blinken.

De kwestie-Taiwan blijft een van de grootste twistappels in de bilaterale relaties. China, dat Taiwan als een rebellerende provincie ziet, beschuldigt Washington ervan dat het zijn relaties met het eiland versterkt, maar Blinken verzekerde dat de VS de onafhankelijkheid van Taiwan niet ondersteunen. De buitenlandminister toonde zich wel ongerust over ‘sommige provocaties’ van de kant van China in de zeestraat tussen het vasteland en Taiwan.

China herhaalde volgens Blinken zijn belofte om geen wapens te sturen naar Rusland voor de oorlog van Moskou in Oekraïne. Het was voor het eerst sinds 2018 dat een Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken China bezocht.