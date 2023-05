Alpine toont silhouet van elektrische stadswagen

Alpine, de sportwagendochter van Renault ziet de toekomst elektrisch en zal vanaf volgend jaar zijn gamma diversifiëren met een sportieve stadswagen die een 100% elektrische aandrijving zal krijgen.

Beta-versie

Het nieuwe model wordt naast de bestaande A110 gepositioneerd en luistert naar de naam A290 β (beta). De benaming past volledig in de merkfilosofie waarbij de modelnaam begint met de letter A, gevolgd door drie cijfers. Het eerste cijfer duidt op de afmetingen van de wagen. “90” slaat op de sportieve maar polyvalente voertuigen van het merk, om niet te zeggen dat het een lifestyle product zal worden. De ronduit sportief georiënteerde modellen dragen het getal “10” en het suffix beta geeft – net als in de it-wereld – aan dat het om een testversie gaat die voorafgaat aan de uiteindelijke productieversie.

Elektrische hot hatch?

Alpine wil nog geen specifieke details prijsgeven over het nieuwe model dat al in 2024 op de markt zal komen. Te oordelen aan de foto van het silhouet dat de Franse constructeur wereldkundig heeft gemaakt, gaat het om een compacte hatchback met een bultje in de motorkap en een flinke spoiler in het verlengde van het dak, net boven de achterklep. Als het inderdaad een hatchback wordt, zou het perfect mogelijk zijn dat deze A290 βeen snelle (Alpine-)variant wordt van de nieuwe generatie R5 die bij moederhuis Renault op stapel staat en waarvan op het Autosalon van Brussel in januari reeds een conceptversie te zien was.