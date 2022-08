Alpine elektrificeert A110

De toekomst van Alpine is elektrisch hoewel de verfijnde Franse sportwagenconstructeur alles te danken heeft aan de combinatie van minimalistische lichtgewichttechnologie, een vormtaal met een knipoog naar het verleden, maar vooral betaalbare en beproefde Renault-motorisaties.

Om binnen de Renault-groep een CO2-arme toekomst te realiseren, moet het merk overschakelen op elektrische aandrijvingen en daar kan het een beroep doen op de knowhow van het Franse moederhuis. De Alpine A110 E-ternité wil onderstrepen dat de toekomst van het merk verzekerd is. Aan dat laatste hoeft geen mens te twijfelen, want in tegenstelling tot Renault – dat vandaag flinke verliezen boekt door het staken van de activiteiten in Rusland – laat Alpine uitstekende resultaten optekenen.

Voorbode van roadster?

In de E-ternité wordt de 1.8 liter turbomotor geruild voor een elektrische motor die 242 pk en 300 Nm aan trekkracht levert. De prestaties zijn vergelijkbaar met die van de thermisch aangedreven Alpine, want hij spurt in 4,5 seconden van 0 tot 100 km/u en haalt een topsnelheid van 250 km/u. Net als bij de Porsche Taycan kiest Alpine ook voor een tweetrapsversnellingsbak om hoge snelheden met een lager energieverbruik te verzoenen.

Er wordt een batterij met een capaciteit van 62 kWh voorzien die een (WLTP-)actieradius van 420 km moet mogelijk maken. Laatste opvallend detail is het grote uitneembare targadak. Welicht is de E-ternité niet alleen de voorbode van elektrische Alpine-modellen maar ook van een nakende roadster…