Alleen Eddy Merckx deed beter: 10 straffe cijfers over Tadej Pogacar en de andere leden van de ‘Grote Zes’

Nooit voorheen werd het moderne wielrennen zo gedomineerd door zes renners. Hoeveel steken Tadej Pogacar, Wout van Aert, Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard, Mathieu van der Poel en Primoz Roglic erbovenuit?

11

Zoveel van de 13 WorldTourwedstrijden in 2023 (eendagsraces of eindklassement van een rittenkoers) waarin minstens een van de ‘Grote Zes’ aan de start stond, werd door een van hen gewonnen. Dat is maar liefst 85 procent.

De enige ‘nederlagen’: in de Strade Bianche, waar Tom Pidcock naar de zege soleerde en alleen Mathieu van der Poel van de ‘Grote Zes’ deelnam, en in Gent-Wevelgem, waar Wout van Aert de bloemen wegschonk aan ploegmaat Christophe Laporte.

48

Zoveel procent van hun koersen hebben Pogacar, Roglic en Vingegaard in 2023 al gewonnen: 27 op 56 (inclusief het eindklassement van rittenwedstrijden), of 27 zeges in 49 wedstrijddagen.

Pogacar scoort aan 60 procent (12 op 20), Roglic aan 44 procent (7 op 16) en Vingegaard aan 40 procent (8 op 20).

Van der Poel, Van Aert en Evenepoel scoren aan minder dan 15 procent, maar de eerste twee reden de zeven ritten van Tirreno-Adriatico meer als training. Evenepoels zegepercentage daalde door de vele sprintersritten in de Ronde van San Juan en de UAE Tour.

23.288

Zoveel punten totaliseren Pogacar, Van Aert, Evenepoel, Vingegaard en Van der Poel, als eerste vijf (in die volgorde) van de UCI World Ranking (na de zege van Pogacar in de Waalse Pijl).

Dat is, op 117 punten na, evenveel als de volgende tien renners, van plaats zes tot vijftien.

Al even indrukwekkend is de voorsprong van Tadej Pogacar (eerste) op Wout van Aert (tweede): 1346 punten (6728 vs. 5382). Slechts 27 renners hebben de afgelopen 365 dagen meer dan 1346 punten verzameld voor de World Ranking.

Tadej Pogacar, Wout van Aert en Mathieu van der Poel domineerden de E3 Classic. © Getty

5

Als Tadej Pogacar zondag Luik-Bastenaken-Luik wint, dan zullen hij en Mathieu van der Poel de laatste vijf monumenten hebben gewonnen: de Sloveen Il Lombardia in 2022, de Ronde van Vlaanderen en La Doyenne in 2023, de Nederlander Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix in 2023.

De laatste keer dat twee renners daarin slaagden: Eddy Merckx en Roger De Vlaeminck, niet toevallig de laatste renners die alle monumenten op hun naam hebben geschreven.

Zij zetten in 1974 en 1975 exact dezelfde serie van vijf neer. De Vlaeminck won de Ronde van Lombardije in 1974 en Parijs-Roubaix in 1975, Merckx won in het voorseizoen van 1975 Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik.

6

Met Evenepoel, die vorig jaar Luik-Bastenaken-Luik won, kun je de serie uitbreiden naar zes, voor drie renners.

Dat zou evenwel geen record zijn: van de edities van Luik-Bastenaken-Luik 1971 tot 1973 wonnen Merckx, De Vlaeminck en Eric Leman met zijn drieën liefst 11 opeenvolgende monumenten.

Remco Evenepoel won vorig jaar Luik-Bastenaken-Luik. Doet hij dat zondag nog eens opnieuw? Of is Pogacar te sterk? © Getty

12

Zoveel overwinningen telt Tadej Pogacar nu al, op 20 april. De laatste voormalige Tourwinnaar die zo vroeg op het seizoen zoveel keer de handen in de lucht had mogen steken?

Eddy Merckx, in 1971. Hij behaalde toen zijn twaalfde seizoenszege in de tweede rit van de Ronde van België, op 12 april. Merckx won daarna nog een etappe en de eindstand. En veroverde op 25 april zijn 15e seizoenszege in… Luik-Bastenaken-Luik.

Vier jaar later, in 1975, had Merckx op 20 april al 11 keer gewonnen, waaronder die dag Luik-Bastenaken-Luik. Nadat hij eerder ook al de snelste was in Milaan-Sanremo, de Amstel Gold Race, de Ronde van Vlaanderen én de Catalaanse Week.

De Kannibaal is ook de enige die de dubbel Ronde van Vlaanderen/Luik-Bastenaken-Luik in hetzelfde seizoen realiseerde, in 1969 en 1975. Pogacar kan hem dus zondag evenaren.

61

Zo veel procent van zijn laatste 23 koersen, sinds zijn zege in de GP Montréal in september 2022, heeft Tadej Pogacar gewonnen: 14 stuks. En van zijn laatste 11 eendagskoersen eindigde de Sloveen slechts twee keer niet op het podium: 19e op het WK in Wollongong, 4e in Milaan-Sanremo.

11

Op zoveel van de 12 Europese voorjaarsklassiekers die deel uitmaken van de WorldTour (tot en met Luik-Bastenaken-Luik) staat de naam van Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar, Remco Evenepoel of Primoz Roglic.

Alleen de sprinterskoers Brugge-De Panne ontbreekt. Daar hebben alleen Van Aert en Van der Poel ooit één keer deelgenomen.

11

Zoveel van de laatste 18 WorldTourrittenkoersen (61 procent) hebben Vingegaard, Roglic, Evenepoel en Pogacar sinds 2022 gewonnen, waaronder de laatste twee grote rondes (Tour en Vuelta).

In rittenwedstrijden waar minstens een van deze vier aan de start verscheen, scoorden ze zelfs 11 op 13 (85 procent). Alleen vorig seizoen, in de Ronde van het Baskenland (Daniel Felipe Martínez) en de Ronde van Zwitserland (Geraint Thomas), kon een andere renner het eindklassement op zak steken.

Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard op het podium van de jongste Parijs-Nice. Later zou Vingegaard ook de Ronde van het Baskenland domineren, weliswaar zonder Pogacar aan de start. © Getty

6

In zoveel van de laatste negen grote rondes (Giro, Tour en Vuelta) sinds de start van het (corona)seizoen 2020 prijkten Vingegaard, Roglic, Evenepoel of Pogacar bovenaan het eindklassement.

In de voorbije drie Giro’s (gewonnen door Tao Geoghegan Hart, Egan Bernal en Jai Hindley) veroverde geen van deze vier de roze trui. Alleen Evenepoel, toen nog niet op zijn huidige niveau, stond in een van die edities dan ook aan de start (2021).

Reëel is de kans dat Evenepeol of Roglic de komende Giro wél zullen winnen, en Vingegaard of Pogacar twee maanden later ook de Tour. Om zo de uitzonderlijke dominantie van de ‘Grote Zes’ nog te versterken.