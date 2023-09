Alfa 33 Stradale herboren

Alfa Romeo toonde een erg uitzonderlijk model: een remake van de 33 Stradale. Het is een ode aan het verleden en toont dat de Italianen geen concessies willen doen op vlak van design en rijbeleving.

De originele versie van deze bolide zag in 1967 het levenslicht en wordt door kenners gezien als de mooiste Alfa ooit. Hij werd destijds op het circuit van Monza onthuld en deze introductie vond plaats op 31 augustus 1967. De Stradale werd rechtstreeks afgeleid van de Tipo 33 racebolide. De nieuwe 33 Stradale tapt uit hetzelfde vaatje en wil kunst in beweging brengen. Het moet een staaltje toptechnologie worden voorbehouden aan de happy few want van deze bolide zullen (erg toepasselijk) slechts 33 exemplaren worden gebouwd.

Een en ander gebeurt in de recent opgetrokken ‘Bottega’, een kleine site waar ingenieurs en designers naar klanten luisteren en aan de hand daarvan ambachtelijke auto’s produceren. Een en ander staat erg dicht bij de aanpak van de illustere Italiaanse koetswerkbouwers in de jaren zestig.

Benzine of elektrisch

De 33 Stradale krijgt anno 2023 hedendaagse technologie maar de koper kiest het type aandrijving. Zo is er een 100 % elektrisch aangedreven variante beschikbaar. Wie evenwel een klassieke aandrijving wenst met een verbrandingsmotor wordt op zijn wenken bediend met een drieliter grote V6-motor die dwars wordt ingeplant.

Deze benzinemotor zal ruim 600 pk leveren en wordt altijd aan een automatische transmissie gelinkt. De elektrovariant doet nog beter met een systeemvermogen van 750 pk. De bolide spurt in minder dan 3 seconden van 0 tot 100 km/u en haalt een topsnelheid van meer dan 300 km/u.