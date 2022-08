Al zeker 26 doden bij verschillende bosbranden in Algerije

Bij bosbranden in veertien departementen in Algerije zijn al minstens 26 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Algerijnse minister van Binnenlands Zaken woensdag. Er vielen ook al tientallen gewonden.

De dodelijke slachtoffers vielen in de oostelijke steden Setif (twee doden) en El Tarf (24 doden), vlak bij de grens met Tunesië. Er zouden momenteel zowat 39 branden woeden in veertien prefecturen. Op beelden van lokale media is te zien hoe honderden gezinnen hun huizen moeten verlaten. De civiele bescherming spreekt verder van verschillende mensen met zware brandwonden en ademhalingsproblemen.

Sinds begin augustus braken er al zowat 106 branden uit in Algerije, goed voor een verlies van 800 hectare bos en 1.800 hectare brandhout. Er vielen deze zomer al zeker 30 dodelijke slachtoffers in het land. Elk jaar wordt het noorden van het land zwaar getroffen, maar de voorbije jaren wordt het fenomeen steeds frequenter als gevolg van de opwarming van de aarde.