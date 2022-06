Al meer dan 12.000 migranten staken Kanaal over dit jaar

Al meer dan 12.000 migranten hebben dit jaar in kleine bootjes het Kanaal overgestoken naar het Verenigd Koninkrijk. Dat blijkt uit cijfers die het nieuwsagentschap PA heeft verzameld.

Volgens het Britse ministerie van Defensie werden vrijdag 231 mensen onderschept in vijf bootjes op het Kanaal. Dat maakt dat dit jaar 12.159 mensen het land hebben bereikt.

De cijfers raakten bekend tegen de achtergrond van de aanhoudende discussie over het Britse plan om ongewenste asielzoekers over te vliegen naar het Centraal-Afrikaanse Rwanda.

In een gesprek met BBC-radio werd premier Boris Johnson gevraagd tot welk niveau het aantal Kanaal-overstekers moet zakken om te kunnen spreken van een succesverhaal. “Ik ga geen cijfer noemen”, antwoordde Johnson. Volgens de Britse premier is het vooral de bedoeling om met een “humaan beleid het businessmodel te breken van de criminelen die mensen misbruiken en bedreigen om het Kanaal over te steken in niet-zeewaardige bootjes”.

Ondanks het aangekondigde Rwanda-beleid blijven asielzoekers proberen het Kanaal over te steken. De eerste vlucht naar Rwanda, die gepland was op 14 uni, werd ook op het laatste moment geannuleerd na een bevel van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM).