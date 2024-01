Al bijna 50.000 gokkers zetten zich vrijwillig op zwarte lijst

In 2023 hebben net geen 6.000 mensen zich vrijwillig laten uitsluiten voor kansspelen. Sinds het begin van de ‘zwarte lijst’ in 2004 registreerde de Kansspelcommissie al bijna 50.000 vrijwillige uitsluitingen. Dat schrijft De Zondag.

Wie in het Excluded Persons Information System (EPIS) van de Kansspelcommissie staat, kan niet meer binnen in zowel offline als online casino’s, speelautomatenhallen of wedkantoren. Mensen kunnen op verschillende manier in het systeem terechtkomen: onder andere via een gerechtelijke beslissing of omdat ze een bepaald beroep uitoefenen dat automatisch uitgesloten is. Mensen kunnen zich ook uit eigen beweging op de lijst laten zetten om een gokverslaving tegen te gaan.

Vorig jaar deden 5.964 personen dat, iets minder dan de 7.278 vrijwillige uitsluitingen een jaar eerder. Tot 1 januari 2024 registreerde de Kansspelcommissie in totaal 49.708 vrijwillige uitsluitingen. Wie zichzelf op de lijst liet zetten, kan zich ook weer laten schrappen en krijgt dan na een wachttijd van drie maanden weer toegang tot goktenten.