Agenten vermijden aanrijding door wagen tijdens Erdogan-viering in Heusden-Zolder

Tijdens de viering van de verkiezingsoverwinning van de Turkse president Erdogan in Heusden-Zolder zijn zondagavond twee politieagenten tijdig opzij kunnen springen voor een aanstormende wagen. De agenten wilden de Koolmijnlaan afzetten toen een voertuig met hoge snelheid kwam aanrijden. Toen de agenten de automobilist aanmaanden de snelheid te minderen, had dat blijkbaar een averechts effect.

“De wagen verhoogde de snelheid en kwam in de richting van de agenten gereden, die tijdig opzij konden springen. Eventjes verder is het voertuig tot stilstand gebracht, maar toen zat alleen de bestuurder nog in de auto. Bij het proberen inrijden op de politie waren er nog twee inzittenden. De passagier was dus al uitgestapt. Er wordt verder onderzoek naar deze persoon gevoerd”, aldus persmagistraat Pieter Strauven van het parket van Limburg. “De bestuurder is gearresteerd en werd voor verhoor naar het politiecommissariaat in Heusden-Zolder overgebracht. De agenten bleven gelukkig ongedeerd.”

Toeterende automobilisten en inwoners met Turkse vlaggen bejubelden de overwinning van president Erdogan. Hier en daar ging dat met tumult gepaard. Naast het incident in Heusden-Zolder waren er in Genk automobilisten die zich roekeloos in het verkeer gedroegen. Voor- en tegenstanders van Erdogan raakten even slaags met elkaar. Voor het gevaarlijk rijgedrag werden door de politiediensten tientallen personen op de bon geslingerd. In Eisden-Tuinwijk (Maasmechelen) daagden feestvierders op in de winkelstraat Pauwengraaf en op de parking van shoppingcentrum M2 waar ze met Turkse vlaggen dansten en zongen.

Politie van Genk schrijft 51 pv’s uit aan feestende Turken

De politiezone Carma heeft 51 pv’s uitgedeeld tijdens de festiviteiten rond de herverkiezing van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Dat laat de Genkse burgemeester Wim Dries (CD&V) weten. “In de komende dagen gaan we ook de camerabeelden bekijken om te zien of er nog meer boetes uitgedeeld worden.”

Nadat zondagavond bekend werd dat de Turkse president Erdogan herverkozen was, trokken heel wat van zijn aanhangers de straat op om zijn overwinning te vieren. Over het algemeen verliep dit zonder problemen, op enkele incidenten in de Stalenstraat en Europalaan in Genk na. “Rond halfacht kwamen er bij de politiezone meldingen binnen over het centrum en de Stalenstraat. Ook hebben we de Europalaan een klein half uurtje afgesloten totdat het opnieuw rustig werd”, klinkt het. In de Stalenstraat werd een gedeelte van de straat gebruikt als driftzone en gingen enkele voor- en tegenstanders van Erdogan met elkaar op de vuist. De politie kwam telkens tussenbeide. “Op die twee plaatsen heeft de politie 51 pv’s opgemaakt. De betrokkenen zullen ook uitgenodigd worden op het politiekantoor voor een verhoor”, aldus de Genkse burgemeester.

Ook worden de beelden bekeken om te zien of er bij het driften nog bijkomende overtredingen kunnen worden vastgesteld. Die zullen op hun beurt geverbaliseerd worden. De burgemeester sluit niet uit dat de betrokken voertuigen ook in beslag genomen zullen worden. “Het ging over gevaarlijk rijgedrag van een 30 à 40 mensen op de Europalaan en een honderdtal in de Stalenstraat. Die mensen gaan een onmiddellijke inning en boete krijgen.”

Het gedrag van de feestvierders valt niet bij iedereen in goede aarde. Zo haalde Zuhal Demir (NV-A) maandag scherp uit naar de feestende aanhangers van Erdogan en vooral de gebeurtenissen in de Stalenstraat. “Feestvreugde? Er valt weinig te vieren. Onze handelaars die de deuren moeten dichtdoen, de straat gebruiken als racebaan…. Hoelang blijven we nog pikken dat één bepaalde groep zich onaantastbaar voelt en meent dat de straten van hen zijn?”. Demir vraagt zich af of Wim Dries het allemaal prima vindt “zolang de Erdoganaanhangers maar op hem blijven stemmen”.

Ze wil de kwestie volgende maand ook aankaarten in de gemeenteraad van Genk. “Als we 51 pv’s opmaken en de mensen identificeren die bij de schermutselingen betrokken waren en zeggen dat we de beelden gaan controleren, denk ik niet dat ik laks ben”, reageert de burgemeester op de kritiek. Het laten stopzetten van de feestelijkheden is volgens hem “een politionele inschatting waarbij men probeert te kalmeren en ervoor probeert te zorgen dat dit zonder grote schermutselingen gebeurt. En dat is ook zo gebeurd door onze politie.”