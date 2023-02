Biden ‘zoekt conflict niet’ met China na spionageballon

Joe Biden “zoekt het conflict niet” met China. Dat heeft de Amerikaanse president verklaard in een interview met zender PBS. Afgelopen weekend hebben de Verenigde Staten een Chinese spionageballon neergeschoten die boven het Amerikaanse grondgebied vloog.

“Neen”, was het antwoord van Biden op de vraag van een journaliste of de relaties met Peking “een zware klap” gekregen hebben. “We gaan ten volle concurreren met China, maar we zijn niet uit op conflict.” De woordvoerder van het Witte Huis, Karine Jean-Pierre, had woensdag tijdens een persmoment nog gezegd dat China de voorbije jaren “een vloot aan ballonnen voor spionageoperaties” de wereld ingestuurd heeft. “De Chinezen hebben heel wat uit te leggen”, klonk het. Peking houdt al dagenlang vol dat de ballon niets anders was dan een afgedreven weerballon. Tijdens zijn State of the Union had Biden de leiders in Peking gewaarschuwd. “Als China onze soevereiniteit bedreigt, zullen we optreden om ons land te beschermen.”

Joe Biden heeft nog geen “definitieve beslissing” genomen over kandidatuur in 2024

De Amerikaanse president Joe Biden (80) heeft woensdag tijdens een interview met zender PBS gezegd dat hij “de intentie” heeft om op te komen bij de presidentsverkiezingen van 2024, maar dat hij “nog geen definitieve beslissing” genomen heeft over zijn kandidatuur.

“Ik ben iemand die gelooft in het lot. Ik zou volkomen eerlijk zijn met de Amerikanen als ik zou denken dat een gezondheidsprobleem of wat dan ook me zou verhinderen om mijn werk te doen”, aldus de Amerikaanse president. Hij nodigde al wie ongerust is over zijn leeftijd opnieuw uit om hem “aan het werk te zien”.