Kamer stemt resolutie tegen seksuele intimidatie op de trein

Als het van de Kamer afhangt, moet er een interfederaal actieplan komen tegen seksuele intimidatie en agressie op het openbaar vervoer. De plenaire vergadering heeft donderdag unaniem een resolutie van Groen in die zin goedgekeurd.

De initiatiefnemers verwijzen naar cijfers van de FOD Mobiliteit. Daaruit onthouden ze dat een op de drie vrouwen het openbaar vervoer mijdt uit angst voor ongewenst gedrag van andere passagiers. In 2019 waren er meer dan 400 meldingen van seksueel geweld en dat zou nog een grove onderschatting zijn, want zowat 90 procent van de slachtoffers van seksueel geweld stapt niet naar de politie. Het plan bevat verschillende voorstellen.

Een daarvan is een alarmknop in de NMBS-app. Uitgerekend vandaag/donderdag raakte bekend dat de NMBS aan een stil meldingssysteem werkt voor passagiers die zich onveilig voelen. Zij kunnen vanaf volgend jaar een sms verzenden naar het permanente veiligheidscentrum van de treinmaatschappij.

Daarnaast vraagt het plan om een verhoging van de aanwezigheid van personeel op risicolijnen, en streefcijfers om de representativiteit van het personeel te bevorderen. “Het treinpersoneel weerspiegelt de samenleving nog onvoldoende, het is overwegend mannelijk en onvoldoende divers”, motiveert Kamerlid Kim Buyst. De tekst bevat ook voorstellen voor campagnes die reizigers beter bewust maken van de problematiek en hen informeren over wat ze kunnen doen wanneer ze zelf slachtoffer zijn van ongewenst gedrag op de trein, of wanneer ze er getuige van zijn.