De klimaatopwarming resulteert in meer warme nachten, waardoor mensen minder slapen. Een studie in One Earth stelt dat het slaapverlies per persoon globaal al gemiddeld 44 uur per jaar is. Tegen 2100 zou het oplopen tot 58 uur. Slaaptekort is ongezond.