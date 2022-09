1,4 miljoen euro verdeeld over 54 projecten bij Antwerpse burgerbegroting

Het district Antwerpen zal in 2023 voor 1,4 miljoen euro aan projecten realiseren die door bewoners werden ingediend. De ‘burgerbegroting’ van 10 procent van het districtsbudget wordt verdeeld over in totaal 54 projecten, die onder meer voor meer groen, een betere fietsveiligheid en meer ontharding moeten zorgen.

De burgerbegroting van het centrumdistrict van de stad Antwerpen, stilaan een jaarlijkse traditie, werd zowel door een online stemming als op een fysiek festival beslist. In totaal waren er 87 projecten ingediend, voor meer geld dan in het budget was voorzien. Alleen voor het thema ‘fietsvriendelijke straten’ was er voldoende budget om alle ingediende projecten te realiseren.

Die projecten moesten wel nog steeds een minimum aantal stemmen halen om te tonen dat er draagvlak voor is. Opvallende goedgekeurde (en gestemde) projecten zijn onder meer een groendak op het De Coninckplein met druiventeelt, het realiseren van een ‘missing green link’ aan de Zuidervelodroom, een experimentele groene fietsenstalling, een fietsruilproject en het werken aan een ‘fietscultuur’ in de wijk Linkeroever.