Koning Charles wordt geopereerd aan prostaat, prinses Kate tot twee weken in ziekenhuis

De Britse koning Charles III zal volgende week in het ziekenhuis worden opgenomen voor een behandeling aan de prostaat. Schoondochter Kate is dinsdag geopereerd aan de buik. Zij zou tot twee weken in het ziekenhuis blijven.

Dat heeft Buckingham Palace woensdag meegedeeld.

Volgens de mededeling van het paleis is er bij de 75-jarige koning sprake van een goedaardige vergroting van de prostaat. Hij zal daarom naar het ziekenhuis moeten voor een ‘corrigerende procedure’. De publieke optredens van de koning zullen tijdens de korte herstelperiode worden opgeschort.

Het Britse hof maakte woensdag bekend dat ook prinses Catherine (Kate) gezondheidsproblemen heeft. De vrouw van troonopvolger prins William onderging dinsdag een buikoperatie en ligt de komende dagen nog in het ziekenhuis. Volgens de gespecialiseerde reporter van CNN zou ze tot twee weken in het ziekenhuis blijven. Ze kan waarschijnlijk na Pasen pas weer aan de slag. Nog altijd volgens CNN is er geen sprake van kanker, maar worden verder geen details gegeven over de aard van de operatie.