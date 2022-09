Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

U staat bekend als een grote natuurliefhebber. Houdt u ook zoveel van kunst en cultuur?

Jan Rodts:Een grote kunstliefhebber ben ik niet. Het werk dat me het meest van mijn sokken heeft geblazen, heb ik toevallig ontdekt. Dat gebeurde tijdens de zomervakantie van 2016, in een wandeling in het natuurpark Les Écrins in de Franse Alpen. In het midden van een berg- rivier zag ik plots een sculptuur die bestond uit op elkaar gestapelde keien. Ik vond het meteen prachtig. Achteraf ontdekte ik dat het een werk was van de Canadees Michael Grab. Hij maakt stillevens met stenen die hij in het water vindt, vaak midden in kolkende rivieren.

Wat spreekt u zo aan in dat werk?

Rodts:Zijn kunst is vergankelijk, en verstoort de natuur op geen enkele manier. Sterker nog: zijn kunst ís natuur. En misschien spreken de stenen van Grab me ook aan omdat ze doen denken aan de vakanties met mijn ouders in de bergen. Met mijn broer en zus heb ik eindeloos gespeeld met keitjes in bergrivieren. Grab doet iets vergelijkbaars, al is het resultaat natuurlijk wel een stuk indrukwekkender.