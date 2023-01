Mag naar Liverpool

Stef Caers (42) vertegenwoordigt ons land op het Eurovisiesongfestival met het nummer Because of You. Caers, die zingt onder het pseudoniem Gustaph, klopte nipt het popduo The Starlings. Hij stond al twee keer op het Songfestival, als achtergrondzanger. Oekraïne won de vorige editie, maar vanwege de oorlog wijkt de organisatie uit naar Liverpool.