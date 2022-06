Wachten op Godot – Toneelhuis/Warande – Turnhout

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Kun je intiem theater maken in een kolossale loods? Met die vraag in het achterhoofd schuifelden we op 15 oktober 2020 de Antwerpse Waagnatie binnen. De twintig meter diepe speelvloer baadde in de mist. Als je scherp tuurde, zag je in de verte Tom Dewispelaere en Tom Van Dyck dolen. Met Koen De Sutter en Nico Sturm speelden ze die avond voor het eerst hun versie van Samuel Becketts Wachten op Godot. Daarin wachten de dakloze vrienden Vladimir (Van Dyck) en Estragon (Dewispelaere) op de komst van meneer Godot en bespreken intussen het leven in al zijn lastigheid en lolligheid. De uitdaging voor de acteurs: deze filosofische tragikomedie spelen zonder de poëzie van de tekst plat te slaan met kolder. Twee uur later werden ze getrakteerd op een staande ovatie. Ze hernemen hun tour de force in de NAVO-Hal in Weelde. Trakteer uzelf op steengoed, intiem theater.