Als ik hoor dat mensen hun gedrag aanpassen, vind ik dat toch een beetje vreemd. Waarom deden ze dat tien jaar geleden nog niet? Door spaarzaam te leven, heb je meer over om te beleggen. En zo creëer je een buffer voor moeilijke tijden.

Bij mij thuis is het vaak maar 17 of 18 graden, wat prima lukt met een warme trui aan. Ik neem ook geen lange douches. Vaak was ik me gewoon aan de wastafel. Maar zulke dingen deed ik altijd al, ook toen gas en elektriciteit nog spotgoedkoop waren. Ik ben van nature een beetje spartaans ingesteld, een houding die ik van thuis meekreeg. Mijn ouders zijn geboren in de oorlog en ik groeide op in de Kempen, toen nog een relatief arme regio. Ik ben ge- boren in een huis zonder badkamer en met een heel primitieve keuken. Dan sta je wel wat anders in het leven dan jonge mensen die het van jongs af gewend zijn om overal schermen te hebben, twee auto’s en alle luxe. Die laten zich misschien wat sneller verleiden door marketingtrucs. Al wil ik niet veralgemenen. Ik ken veel jonge mensen die heel verstandig met geld omspringen.

De behoefte aan luxe is me totaal vreemd. Een glas cola is voor mij even goed als een glas champagne. Het maakt me niets uit of iemand een peperdure trui draagt of een zelfgebreid exemplaar. Meer nog: ik ben daar blind voor. Daardoor ben ik ook nooit jaloers. Ik begrijp die hang naar luxe ook niet. Je wilt je toch liever onderscheiden door je talent dan door wat je kunt betalen?

Als beursspecialist kijk ik natuurlijk anders naar een crisis. Voor een belegger zijn het nu koopjes. Toch blijf ik voorlopig voorzichtig. Ik beleg trouw elke maand, maar met grote aankopen wacht ik nog even. Vermoedelijk zal de economie het de komende maanden nog wat zwaarder krijgen en dan vallen er echt koopjes te doen op de beurs.

Als je nog niet bent begonnen met beleggen, doe het dan nu. Rustig en goed geïnformeerd, uiteraard. Ik beschouw dat als een noodzaak. Zelfs met 20 euro per maand kun je al beleggen. Dat leert je spaarzaam te zijn en je zult je vermogen uiteindelijk zien groeien. Verder zou ik mensen vooral aanraden om minder te consumeren en meer te investeren. Doe geen vluchtige aankopen die meteen waardeloos zijn, maar kies voor dingen waar je lang van kunt genieten. Zo heb ik een hele mooie, duurzame barbecue gekocht. Hij heeft me al veel fijne avonden met vrienden en familie bezorgd, en de rest van het jaar is het een kunstwerk in de tuin.