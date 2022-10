Voet van het gaspedaal

Zo weinig mogelijk kilometers afleggen met de auto en het liefst zónder eigen wagen door het leven gaan: dat is de beste manier om snel veel geld te besparen op mobiliteitskosten.



Tot voor kort was het nog ondenkbaar dat we aan de benzinepomp meer dan 2 euro per liter zouden betalen. Intussen is dat de realiteit.‘ ‘Wie wil besparen op zijn mobiliteitskosten kan niet om de autoheen,’ zegt professor Cathy Macharis, mobiliteitsexperte aan de VUB. ‘Elke besparingstip zal in de praktijk op hetzelfde neerkomen: minder met de auto rijden, en veel meer gebruik maken van een combinatie van duurzame alternatieven.’ Veel mensen onderschatten de werkelijke kostprijs van hun auto. Die omvat nu eenmaal veel meer dan de eenmalige aankoopprijs. Er zijn ook nog de gebruikskosten in de vorm van verkeersbelasting, autoverzekering, brandstof en onderhoud. Macharis: ‘Als je al die verschillende kosten in rekening neemt, dan loopt de kostprijs van een kleine auto al snel op tot 4500 euro per jaar. En die loopt alleen maar op naarmate ook de brandstofprijzen stijgen.’

Zuinig rijden

Brandstofkosten wegen zwaar door, maar er bestaan wel degelijk manieren om zuinig te rijden. Een van de principes van ecodriving is om op de autosnelweg niet sneller te rijden dan 100 kilometer per uur. Daardoor vermindert het verbruik, en dat scheelt al snel enkele tankbeurten. De consumentenorganisatie Test-Aankoop becijferde dat dieselrijders met jaarlijks 20.000 kilometer op de teller tot 342 euro per jaar kunnen besparen gewoonweg door niet sneller dan 100 kilometer per uur te rijden. Bij benzinerijders loopt dat op tot 374 euro per jaar.

Met ecodriving valt alles bij elkaar tot 30 procent te besparen op het brandstofverbruik, meent Test-Aankoop. Maar dan moeten alle principes wel voluit worden toegepast: niet te lang in eerste versnelling blijven hangen (vanaf 2500 toeren bij een benzinemotor en vanaf 2000 toeren bij een dieselmotor), anticiperen in het verkeer om zo min mogelijk te versnellen of af te remmen, een constante snelheid aanhouden met cruisecontrol, de motor stilleggen als je stopt, rijden met de juiste bandenspanning en de auto zo veel mogelijk laten uitbollen door het gaspedaal los te laten terwijl je in je versnelling blijft. Vermijd ook nutteloze ladingen, want elk bijkomend gewicht van 100 kilogram doet je verbruik al met 7 procent stijgen. Parkeer ook in de goede rijrichting om te vermijden dat je later moet manoeuvreren met een koude motor.

Op de fiets

Zuinig rijden reduceert de brandstofkosten, maar niet alle andere kosten die gepaard gaan met het gebruik van een wagen. Professor Macharis: ‘De grootste besparing realiseer je door de auto te vervangen. Heeft je gezin die tweede auto écht nodig? Kan hij niet vervangen worden door een fiets? Wie in een stedelijke omgeving woont, zal soms versteld staan van de mobiliteitsoplossingen die er zijn zonder dat je een auto hoeft te bezitten. Met een cargobike kun je zelfs grote boodschappen doen of je kinderen meenemen.’

Bekijk of je de auto voor je woon- werkverkeer kunt vervangen door een (elektrische) fiets of speedpedelec. ‘De prijs van een e-bike gaat van 800 tot 6000 euro, die van een speedpedelec ligt doorgaans tussen de 3000 en 10.000 euro. Zelfs de duurste fietsen zijn nog een heel eind goedkoper dan de goedkoopste auto’s, en de onderhoudskosten liggen vele malen lager’, zegt Macharis.

Wie met de fiets naar het werk gaat, kan daarvoor trouwens een vergoeding krijgen. Er is een belastingvrij forfait van 0,25 euro per kilometer per werkdag. Wie elke dag 20 kilometer aflegt van en naar het werk, krijgt op jaarbasis een vergoeding van ongeveer 1000 euro. Wel even checken: werkgevers zijn niet verplicht om een fietsvergoeding toe te kennen.

Deelauto’s

Maar wat als je dan toch eens een auto nodig hebt? Dan is autodelen een mogelijk alternatief. Je koopt dan niet zelf een wagen, maar je reserveert die bij een platform dat deelwagens aanbiedt. Je betaalt enkel de abonnementskosten en een vergoeding per kilometer en gereden uren. Zo vermijd je de vele kosten die gepaard gaan met het bezitten van een auto. Hoe minder kilometers, hoe groter ook de besparing die je realiseert. ‘De drempel ligt op ongeveer 11.000 kilometer per jaar. Elke auto met minder kilometers op de teller zou je beter vervangen door een deelwagen’, zegt Geert Gisquière van het deelplatform Cambio. Cambio becijferde dat wie gemiddeld slechts 400 kilometer per maand aflegt (of 4800 kilometer per jaar) elk jaar 1478 euro uitspaart door over te stappen op een deelauto. Naast commerciële platformen zoals Cambio zijn er ook peer2peer-platformen waarop mensen die in elkaars buurt wonen een auto kunnen delen, zoals Cozywheels en Dégage. Macharis: ‘Dat is vaak nog veel goedkoper dan een commercieel platform zoals Cambio. Het is in landelijke gebieden vaak ook de enige manier waarop aan autodelen kan worden gedaan.’