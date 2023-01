Vip voor een dag (of twee)

Jezelf vip voelen… het is vaak voorbehouden voor exquise aangelegenheden waarop je wordt uitgenodigd en waar je aldus geen vat op hebt. En toch kan je ook zelf zo’n ervaring creëren zonder dat dit een fortuin hoeft te kosten. Een girl’s night out, een vrijgezellenbeleving of jezelf klaarstomen voor nieuwe businessopportuniteiten? Wie een personal shopper boekt bij Maasmechelen Village, krijgt er een complete vipervaring bij.

Reeds van het ogenblik dat we de parking van Maasmechelen Village oprijden, voelen we de vipkriebels opkomen. We navigeren de McLaren 720S Spider – onze supercar van dienst – richting de vipparking aan de hoofdingang. Twee staanders met ertussen een zwarte fluwelen koord zetten de voor ons voorbehouden parkingplaats af. Een bordje met zwart-witte letters bloklettert onze naam. We voelen ons nu al vip voor een dag, en die dag moet nog beginnen!

Welkom in The Apartment

Enkele dagen vooraf hebben we een reeks vragen van de personal shopper beantwoord. Wat zoeken we precies? Voor het werk of veeleer voor een feest? Welke maten? Kleuren? Stoffen? Op voorhand ontvingen we ook het telefoonnummer van de Private Client Services van Maasmechelen Village. Dat nummer hebben we bij het binnenrijden van de parking gebeld en de Private Client Services host wacht ons nu al op om de afzetkoord aan de parkingplaats opzij te schuiven. Natuurlijk is elke auto – hoe alledaags ook – hier op deze vipplaatsjes meer dan welkom. Nadat we zijn geparkeerd, brengt ze ons meteen naar The Apartment, een prachtige vipruimte vlak bij de hoofdingang van de gezellige outlet village. Een galante portier nodigt ons uit om binnen te treden in een wereld van verfijning en elegantie door een deur die discreet verborgen is in een van de vele mooie hoekjes van Maasmechelen Village. In de koningsblauwe ontvangstruimte van The Apartment zet een handgeschilderd Italiaans natuurtafereel op de muur en antiek Versailles eikenparket de toon. Via The Gallery – de langwerpige galerij specifiek ontworpen om kleine kunsttentoonstellingen of exclusieve trunk shows van luxe juwelen- en lederwarenmerken te organiseren – begeven we ons naar het andere gedeelte van The Apartment. Dit tweede en grootste salon – ontworpen door de Parijse interieurontwerper David Thomas – voelt aan als een gezellige en chique vijfsterrenhotelsuite. Het is hier dat we genieten van een glaasje Moët & Chandon bubbels en enkele Neuhaus-pralines terwijl we op onze personal shopper wachten. De Private Client Services host laat ons nog weten dat we via haar een restaurant naar keuze kunnen boeken of haar kunnen inschakelen voor handsfree shoppen.

Vipgasten krijgen exclusieve toegang tot The Apartment en zijn schitterende ontvangstruimte. © National

In de koffer

Tijdens de brunch toont onze personal shopper haar selectie om onze garderobe voor het nieuwe lenteseizoen aan te vullen. Maar klanten doen evenzeer een beroep op haar voor een restyling, voor een selectie kostuums of om samen met de bruidsmeisjes de perfecte zelfde jurk uit te kiezen… We willen na de selectie nog bijpassende accessoires aankopen en onze personal shopper neemt ons verder op sleeptouw. Ze lijkt de collecties van de boetieks in Maasmechelen Village als haar broekzak te kennen en troont ons mee van de ene boetiek naar de andere. Als dat maar goed komt, want de koffer van de McLaren 720S Spider is nu ook weer niet zo groot en een achterbank is er al helemaal niet. Dat is de prijs die je betaalt – boven op de instapprijs van 300.800 euro die McLaren voor deze supercar vraagt – om de performance van deze vierwieler en zijn 4.0 V8-biturbo van 720 pk te kunnen beleven. Verder niets dan lof want hoewel deze achterwielaangedreven sportwagen vraagt om gereden te worden als op het circuit, is hij even aangenaam om een dagje te gaan shoppen. En dat maakt deze wagen ideaal voor dynamische koppels. In de week geschikt om een van de kinderen naar school te brengen, in het weekend als hobby voor dad. Aan de ene kant rijdt de McLaren 720S Spider zacht en comfortabel, maar aan de andere kant voel je ook wel zowat elke oneffenheid onder de wielen. Toch ervaren we dat op geen enkel moment als storend. Integendeel, het getuigt van zijn voortreffelijke koetswerkstijfheid. Ook zeer goed zijn de koolstofremmen. Zo performant dat bij de eerste keren dat we ze bedienen, alles in de wagen naar voren vliegt. Het is even wennen, maar ook geen overbodige luxe in een wagen van dit kaliber die uitnodigt tot supersportief rijden. Heel even laten we ons verleiden. Daar waar de weidse Limburgse provinciewegen lonken, want al snel worden we weer tot de orde geroepen op de kleinere wegen richting Relais & Châteaux La Butte aux Bois waar we de nacht zullen doorbrengen.

Info: Maasmechelen Village, Zetellaan 100, 3630 Maasmechelen, tel. 089 77 40 00, privateclients@maasmechelenvillage.com, www.maasmechelenvillage.com Domaine La Butte aux Bois, Paalsteenlaan 90, 3620 Lanaken, tel. 089 73 97 70, www.labutteauxbois.be