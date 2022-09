Vincent Van Quickenborne – Boete in schijven

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Nog dit jaar moet het mogelijk worden om verkeersboetes af te betalen in schijven. ‘Op een moment dat gezinnen te kampen hebben met stijgende energieprijzen is het extra zuur als er een verkeersboete in de bus valt’, zegt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Wie een verkeersboete tot 3000 euro krijgt, kan via de website van de FOD Justitie een afbetalingsplan aanvragen. De betalingen zijn vrij van interest en mogen maximaal gespreid worden over zes maanden.