Verlammende kogelvis

Tropische kogelvissen kunnen zich als een ballon opblazen als ze zich bedreigd voelen. Sommige soorten beschikken ook over een krachtig gif: tetrodotoxine. Het blokkeert de zenuwcellen die de activiteit van spieren reguleren, waardoor verlamming kan optreden. De stof zou een krachtige pijnstiller kunnen zijn. Wetenschappers melden in Science dat ze erin geslaagd zijn het gif chemisch na te maken. Het productieproces vergt liefst 22 stappen. Ondanks ons vernuft is het niet altijd makkelijk om de natuur na te bootsen.