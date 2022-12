Venus in Libra, Toneelhuis / Antwerpen

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

In 2013 debuteert Jaouad Alloul tijdens The Voice van Vlaanderen. Hij zingt onder meer het tedere No Room for Doubt van Lianne La Havas. In 2018 vertelt hij in het Eén-programma Taboe aan Philippe Geubels over zijn heftige coming-out als homo in een moslimfamilie. Dat trauma tekent hem. Na De meisje, een solo – en vanaf februari 2023 ook een boek – waarin hij zijn verhaal vertelt al dansend als een derwisj, herdoopt hij nu de Bourla tot de nachtclub ‘The Last Mermaid’. Het is een plek ‘waar mensen zich overgeven aan de nacht en zichzelf zijn’. Op Instagram postte hij een repetitiefragment. Je waant je in een nachtclub vol stuiterende feestvierders. Tot Alloul een melancholische trompet, een zalvende cello én een danser met ontbloot bovenlijf inzet. Eerst strompelt die man over de scène, dan bengelt hij acrobatisch erboven. En Alloul zingt zacht. Hij toont zich een theatermaker die speelt met muziek, circus, dans en taal om de vrijheid van elke ziel te vieren. No room for doubt.