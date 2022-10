‘Van seks krijg je het ook warm’

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Geld maakt niet gelukkig, maar het helpt wel. Als er één ding is dat je wilt vermijden, zijn het wel geldzorgen. Dat zie ik genoeg bij cliënten. Geld is een van de belangrijkste discussiepunten bij koppels. Nochtans is een relatie niet alleen een emotionele verbinding, maar ook een zakelijke overeenkomst. Helaas beseffen de meesten dat pas als ze gaan scheiden. Terwijl je er eigenlijk al vanaf het begin over zou moeten praten.

Gezien de massale negatieve berichtgeving over deze crisis, is het moeilijk om níét ongerust te worden, zeker als jonge zelfstandige. Voorlopig probeer ik te besparen op kleine dingen. Ik neem kortere douches en heb ook een elektrische fiets gekocht, om de auto wat vaker te laten staan. In mijn praktijk, waar ik het graag lekker warm heb, staat de verwarming nu een graadje lager. Qua gevoelstemperatuur zou dat weinig uitmaken, maar ik merk dat mijn lichaam toch nog moet wennen. Als er even geen cliënten zijn, zit ik hier soms met een fleecedekentje.

Blijkbaar investeren veel mensen in thermisch ondergoed. Allemaal goed en wel, maar als seksuoloog stel ik me daar toch vragen bij. Wat voor invloed zal dat hebben op ons seksleven? Misschien is het wel een gat in de markt: sexy thermisch ondergoed. Al zou ik mensen eerder de tip geven om samen te douchen en dichter bij elkaar te kruipen ’s nachts. Dat komt je seksleven, je relatie én je energiefactuur ten goede. Van seks krijg je het tenslotte ook warm. En voor de singles onder ons: geef jezelf wat extra warmte, met een goede onesie en een kersenpitkussen.

Onlangs reageerde een cliënt verrast omdat ik mijn prijzen nog niet heb verhoogd. Ik moest toen eerlijk bekennen dat het niet lang meer zou duren. Op een bepaald moment zal het niet anders kunnen. En ja, het kan dat het de drempel om naar een seksuoloog te stappen nog zal verhogen. Die is helaas al zó hoog dat dit er nog wel bij kan. Gelukkig zijn er sinds vorig jaar drie ziekenfondsen die onze sessies deels terugbetalen. Maar zolang de overheid geen werk maakt van onze erkenning, blijft het een moeilijke strijd.

Van politici verwacht ik niet veel meer, ik ben al te vaak teleurgesteld. Misschien kunnen ze het goede voorbeeld geven door efficiënter te werken en wat te snoeien in hun eigen korps. En daarnaast zouden ze toch meer aandacht mogen hebben voor singles, in plaats van continu over het ‘modale gezin’ te praten. Ik ben zelf single en het lijkt vaak alsof ik er als mens niet toe doe, puur omdat ik niemand naast me heb.