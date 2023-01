Van Abarth tot Volvo: dit is nieuw in het straatbeeld

Het nieuwe jaar is alvast goed begonnen voor alle autoliefhebbers: het Salon is terug. Er staan ook heel wat nieuwe modellen klaar om te debuteren. We pikten er twaalf opvallende nieuwkomers uit die binnenkort op de weg verschijnen.

Abarth 500e: elektrische auto met soundtrack

Voor een sportief merk zoals Abarth vormt de overgang naar een elektrische aandrijving een uitdaging. Is een Abarth nog wel een Abarth zonder het karaktervolle geluid van de benzinemotor en uitlaat? Daar hebben de Italianen in de nieuwe 500e een oplossing voor bedacht.

Het sportieve zustermerk van Fiat brengt met de nieuwe 500e voor het eerst een elektrisch model op de markt. ‘Je kunt je afvragen: waarom elektrisch? Eigenlijk waren het de prestaties die ons hiertoe dreven’, zegt Olivier François, CEO van Abarth. ‘Elke wijziging aan een Abarth is gericht op het bereiken van de beste rijprestaties. Dat is precies hoe de oprichter van het merk, Carlo Abarth, het altijd deed.’

De 500e is 154 pk sterk en accelereert in 7 seconden van 0 naar 100 km/u. Volgens Abarth is hij in haarspeldbochten van 40 naar 60 km/u zelfs sneller dan de benzineversies. Maar hoe zit het met het typische motorgeluid? Om een gelijkaardige akoestische ervaring te creëren, bedacht Abarth een geluidsgenerator die de klank van een benzinemotor nabootst. Mocht dit geluid helemaal niets voor jou zijn, dan kun je het gelukkig ook uitschakelen. De 500e kun je nu al bestellen en komt in de eerste helft van 2023 op de markt.

Audi Q8 e-tron: made in Belgium

Bij Audi Brussels rolde op 14 december het eerste exemplaar van de elektrische SUV Audi Q8 e-tron van de productielijn. En er valt nog meer goed nieuws te melden voor de Belgische Audi-fabriek.

De naam Audi Q8 e-tron mag dan nieuw zijn, het model is dat eigenlijk niet. Het gaat namelijk om een evolutie van de bekende e-tron, die al sinds 2018 in ons land gebouwd wordt. Zowel de e-tron als de e-tron Sportback (met sterker dalende daklijn) kreeg een grondige facelift. Audi maakte van de gelegenheid gebruik om ook de naam te veranderen en er ‘Q8’ aan toe te voegen om duidelijk te maken dat deze modellen bovenaan in het elektrische gamma staan. Nu ja, ‘duidelijk’: er bestaat ook al een andere Q8 met verbrandingsmotoren.

De grootste aanpassingen aan de Q8 e-tron en Q8 Sportback e-tron zijn het design van de voorzijde en de verbeterde batterijcapaciteit, waardoor het rijbereik toeneemt tot 582 km in de Q8 e-tron en 600 km in de Q8 Sportback e-tron. Sinds 2018 bouwde Audi Brussels ongeveer 160.000 exemplaren van Audi’s eerste elektrische SUV’s. Positief voor ‘onze’ Audi-fabriek is dat ze niet alleen deze nieuwe Q8 e-tron en Q8 Sportback e-tron mag bouwen, maar vanaf de tweede helft van 2023 ook de kleinere elektrische SUV Q4.

BYD Atto 3: sterke Chinees

Lange tijd werd spottend gedaan over Chinese auto’s. Maar met deze BYD Atto 3 valt helemaal niet te lachen. De compacte SUV werd meteen bekroond tot VAB Gezinswagen van het Jaar 2023 bij de elektrische wagens.

Misschien ken je BYD nog niet, maar de kans is groot dat dit binnenkort verandert. Het merk is nog maar enkele maanden actief in België. Op wereldschaal is het echter al een van de grootste producenten van elektrische wagens. BYD brengt meteen drie modellen naar België, met ietwat vreemd klinkende namen. De Tang is een grote SUV voor zeven personen, de Han een berline en de Atto 3 een compacte SUV.

Met zijn lengte van 4,46 meter past de Atto 3 bij de vele SUV’s uit het C-segment. Hij biedt redelijk wat binnenruimte voor vijf personen en een koffer van 440 tot 1138 liter. De journalisten en gezinnen van de VAB Gezinswagen van het Jaar-verkiezing waren erg enthousiast over dit nieuwe model. Hij werd onder meer omschreven als een ‘premiumauto voor een scherpe prijs’. Voor de Atto 3 betaal je minstens 46.740 euro. Zijn batterij haalt tot 420 km rijbereik. Net als bij de andere BYD-modellen krijg je acht jaar of 200.000 km batterijgarantie, wat het eerst verstrijkt.

Jeep Avenger: kleine auto met grootse ambities

Plug-inhybrides had Jeep al, maar een volledig elektrisch model nog niet. De nieuwe Avenger brengt daar verandering in. Het is ook meteen het kleinste model in het gamma van Jeep.

Jeep heeft ambitieuze plannen met zijn elektrische modellen en wil naar eigen zeggen ‘wereldleider’ worden bij de elektrische SUV’s. Tegen 2025 introduceert het Amerikaanse merk vier zuiver elektrische wagens en in 2030 zullen alle Jeep-modellen in Europa 100 procent elektrisch zijn. Het eerste model in dit offensief is de Avenger. Die staat over enkele maanden bij de dealers en nu al op het Salon als Belgische première.

De Avenger wordt onder de huidige Renegade gepositioneerd. Met zijn lengte van vier meter is dit het kleinste model van Jeep, nog 16 cm korter dan de Renegade. Jeep verwacht dat de Avenger al tegen 2024 uitgroeit tot zijn bestverkopende model in Europa. Onder het typische Jeep-uiterlijk schuilt een volledig nieuwe elektrische aandrijflijn die 156 pk levert. De batterij ligt onder de voor- en achterbank en de middentunnel. De Avenger haalt hiermee een rijbereik tot 400 km, of zelfs 550 km in de stad.

Mercedes EQE SUV en EQS SUV: luxueus duo

Mercedes toont op het Salon van Brussel alleen drie exclusieve modellen op een gezamenlijke stand. Toch zijn er enkele interessante nieuwkomers in het gamma, zoals bij de elektrische SUV’s van Mercedes-EQ.

Het elektrische gamma van Mercedes blijft gestaag groeien. De nieuwste aanwinsten zijn twee grote SUV’s. Na de kleine EQA, de EQB (met optioneel zeven zitplaatsen) en de EQC introduceert het Duitse premiummerk nu de EQE SUV en de EQS SUV. Voortaan gebruikt Mercedes het achtervoegsel ‘SUV’, want de EQE en EQS bestaan ook als luxelimousines. Deze vier modellen gebruiken hetzelfde platform en sluiten visueel goed bij elkaar aan, met gestroomlijnde koetswerkvormen om het verbruik te verminderen.

De EQE SUV is nog wat dynamischer dan de grotere EQS SUV, maar pakt uit met gelijkaardige technologische innovaties. Denk bijvoorbeeld aan het imposante Hyperscreen over de volledige breedte van het dashboard. Of Digital Light, lichttechnologie die hulpmarkeringen en waarschuwingssymbolen op de weg projecteert. De grotere EQS SUV schuift zijn zeven zitplaatsen als extra troef naar voren. De EQS SUV kun je nu al ontdekken bij de dealers, de EQE SUV volgt later dit voorjaar, maar is nu ook al te bestellen. Goedkoop zijn deze SUV’s niet, de basisprijs van de EQE SUV bedraagt al 90.508 euro (EQE SUV 350+ met 292 pk).

Microlino: tussen motor en auto

D’Ieteren zoekt naar nieuwe mobiliteitsvormen voor de stad en ziet wel potentieel in de sympathieke Microlino uit Zwitserland. Deze kleine elektrische vierwieler wordt online te koop aangeboden.

Auto’s worden steeds groter, maar de Microlino gaat tegen die trend in. Met een lengte van 2,5 meter en gewicht van ongeveer een halve ton kiest deze vierwieler resoluut voor downsizing. De Microlino is een mix tussen een auto en een tweewieler. Hij neemt minder plaats in dan een klassieke auto, maar is comfortabeler dan een tweewieler. In het interieur is plaats voor twee volwassenen en je kunt ook nog drie kratten bier (of 230 liter bagage) meenemen.

Naargelang van de gekozen batterij (6 kWh, 10,5 kWh of 14 kWh) varieert het maximale rijbereik van de Microlino tussen 90 en 230 km. De topsnelheid is beperkt tot 90 km/u. Om hem te besturen, heb je een rijbewijs B nodig. Om hem te kopen, moet je rekenen op een basisprijs van 14.900 euro. Geïnteresseerden kunnen hem nu al online reserveren. De eerste showroom voor België komt in de hoofdzetel van de invoerder, in de Maliestraat in Elsene.

Opel Astra Electric: tweede elektrische break

Het is opvallend dat er nog heel weinig elektrische breaks op de markt zijn. De MG5 had het rijk voor zich alleen. Daar komt nu de Opel Astra Electric bij, die als vijfdeurs en Sports Tourer (break) verschijnt.

In wereldpremière presenteert Opel op het Salon de nieuwe Astra Electric. De compacte middenklasser gaat voor het eerst elektrisch, nadat recent al een plug-inhybride toegevoegd werd aan het motorenaanbod. De elektromotor levert een vermogen van 156 pk. Het batterijpakket van de Astra Electric zit in de bodem van de auto, waardoor er geen zit- en bagageruimte verloren gaat. Bij de Astra Sports Tourer Electric biedt de bagageruimte een inhoud van 516 liter, die eenvoudig groeit tot 1553 liter door de achterbank neer te klappen.

De Astra Electric heeft een actieradius tot 416 kilometer (WLTP). De prijs van de elektrische Astra is nog niet bekend, want de bestellingen beginnen pas later dit voorjaar. Voor de fleetmarkt wordt dit ongetwijfeld een interessant model gezien de 100 procent aftrekbaarheid. Tot slot geven we nog mee dat de Mokka Electric (zoals de Mokka-e nu heet) voortaan dezelfde elektromotor als de Astra Electric meekrijgt en hierdoor zijn rijbereik ziet toenemen tot 406 km.

Polestar 3: sportieve SUV

Polestar wil een graantje meepikken van het lucratieve SUV-segment met de nieuwe Polestar 3. Voor een SUV is die erg gestroomlijnd, waardoor hij tot 610 km elektrisch rijbereik haalt.

Na de Polestar 1 (coupé) en Polestar 2 (fastback) verschijnt tegen eind dit jaar de Polestar 3 op de weg. De SUV voor het elektrische tijdperk, zo omschrijft het zustermerk van Volvo deze nieuwkomer. Opmerkelijk is onder meer de aerodynamische vleugel voor aan de motorkap, bedoeld om de luchtstroom boven de auto te verbeteren voor een lager verbruik. In het front zit ook een zogenaamde SmartZone, een schild met diverse camera’s en sensoren voor de veiligheidssystemen.

Later dit jaar wordt de Polestar 3 beschikbaar met een lidar, een sensorsysteem boven de voorruit (zoals een taxibord) dat de omgeving scant om ongevallen te voorkomen. In het interieur is er plaats voor slechts vijf personen, ondanks de forse lengte van 4,90 meter. Wellicht een bewuste keuze om voldoende te verschillen van de Volvo EX90, waarmee deze Polestar 3 zijn technische basis deelt. De Polestar 3 kost minstens 89.900 euro. In de loop van dit jaar lanceert Polestar ook een compacte SUV-coupé, die – je raadt het al – Polestar 4 heet.

Renault Austral: meer rijplezier

In het segment van de compacte SUV’s neemt Renault afscheid van de Kadjar om de nieuwe Austral te introduceren. Samen met de Arkana (SUV-coupé) en de Mégane E-Tech Electric heeft Renault nu een heel recent en divers aanbod.

De Austral krijgt enkele interessante technologieën mee. Zo is hij uitgerust met 4Control Advanced, een evolutie van het systeem met de sturende achterwielen dat in 2008 debuteerde in de Laguna GT. De achterwielen kunnen in een hoek tot 5 graden draaien, wat zorgt voor een kortere draaicirkel of meer stabiliteit. Met de Multi-Sense-toets op het stuurwiel kies je tussen drie rijmodi: Sport, Eco en Neutraal. De instellingen van die rijmodi kun je regelen in gradaties van 1 tot 13 met een intensiteitsbalk op het aanraakscherm. Vergelijk het met de volumeregeling van een muziekversterker.

Naast het eerdergenoemde, verticaal opgestelde aanraakscherm heeft de Austral ook een head-updisplay en digitale tellers. Samen vormen die een schermoppervlakte van bijna 1 m2. Je krijgt hiermee onder meer toegang tot apps en diensten zoals Google Maps of Waze om te navigeren of Google Assistent om vragen te stellen. Onder de motorkap van de Austral liggen alleen benzines met beperkte elektrische ondersteuning (mild of full hybrid).

Smart #1: nieuwe start

Smart ken je ongetwijfeld van de kleine stadswagens. Elektrische stadswagens, want de verbrandingsmotoren zijn allemaal uit het gamma verdwenen. Met de smart #1 (hashtag one) lanceert het merk nu een heel ander model: een compacte SUV.

De koerswijziging van smart valt samen met een nieuwe eigendomsstructuur. Moederhuis Mercedes-Benz bundelt voortaan de krachten met het Chinese Geely (eigenaar van onder meer Volvo Cars) om smart verder te ontwikkelen. Dat zie je al heel concreet in de nieuwe smart #1. Het design is van de hand van Mercedes-Benz, terwijl Geely de technische basis van deze auto leverde. Het beste van twee werelden?

De aandrijving van de smart #1 gebeurt volledig elektrisch. De elektromotor stuurt 272 pk naar de achterwielen. Heb je graag nog wat meer vermogen, een sportiever uiterlijk en vierwielaandrijving? Dan is er ook een sportieve Brabus-uitvoering van de smart #1. Naargelang van de versie varieert het maximale rij- bereik van 400 tot 440 km. De Belgische marktlancering van deze SUV met vijf zitplaatsen is voorzien in september 2023, maar je kunt hem al zien op het Salon.

Volvo EX90: safety first

Volvo heeft een nieuw topmodel: de elektrische EX90. Deze grote SUV met zeven zitplaatsen profileert zich vooral met luxe en veiligheid. Je kunt hem nu al bestellen, maar moet even geduld oefenen om ermee te rijden.

Voor de derde generatie van zijn grote SUV gooit Volvo het roer om. Qua aandrijving dan toch, want het uiterlijk is eerder een logisch vervolg op de succesvolle XC90. De ontwerpers permitteerden zich wel een fantasietje met de Thor’s Hammer-koplampen die na een lichtanimatie hun ‘oogleden’ openen. Nog een frivool accent zijn de lichtgevende inzetstukken uit natuurlijk hout in het interieur. Voorts is de EX90 sober en elegant, precies wat je verwacht van een Volvo.

Wat je ook verwacht bij de Zweden is veiligheid. Hiervoor zorgt onder meer een lidar boven aan de voorruit die licht in de vorm van laserpulsen gebruikt om afstanden nauwkeurig te meten. De EX90, die tot 600 km actieradius haalt, zal bidirectioneel kunnen laden om stroom te geven aan het elektriciteitsnet. Begin 2024 levert Volvo de eerste EX90’s en daar moet je een stevige prijs voor betalen: minstens 106.300 euro. Op het Salon is Volvo trouwens afwezig, aangezien de hoofdzetel niet langer deelneemt aan autoshows.

Volkswagen ID. Buzz: alles komt terug

De Volkswagen ID. Buzz brengt de stijl van het klassieke Volkswagen-busje weer tot leven. Zonder helemaal retro te worden zoals de inmiddels verdwenen New Beetle, knipoogt hij naar het verleden. En dat idee lijkt aan te slaan.

Het Volkswagen-busje roept meteen sympathie op en doet denken aan hippies en avontuurlijke reizen. Deze nieuwe ID. Buzz oogt nostalgisch door zijn tweekleurige koetswerk en neus met groot Volkswagen-logo, maar zit tegelijk in een modern kleedje. Nog een gemeenschappelijk kenmerk tussen oud en nieuw: de aandrijving gebeurt op de achterwielen. Nu is de motor wel volledig elektrisch en 204 pk sterk. Het rijbereik bedraagt maximaal 425 km en de batterij laadt op in ongeveer 30 minuten aan een snellaadstation.

Volkswagen presenteert zijn nieuwste telg op het Salon als personenversie en als gesloten bestelwagen, de ID. Buzz Cargo. Die laatste werd door een internationale jury van journalisten verkozen tot International Van Of the Year 2023. De interesse van het publiek in de ID. Buzz is groot en volgens Volkswagen scoort de bestelwagenuitvoering ook verrassend goed (zowat de helft van alle bestellingen tot nu toe).

