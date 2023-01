Twins zetten de trend

Het aanbod van de merken in ‘motorland’ is ruim. Opvallend is dat veel merken een paralleltwin als krachtbron voor nieuwe en vernieuwde modellen inzetten. Een overzicht van de leukste twins van enkele motormerken.

Tweecilinders (met name tweecilinders in parallel-opstelling) hebben een groot aandeel in de nieuwigheden voor 2023, en dan vooral in die van de middenklasse (700 tot 1000 cc). Waarom zetten de merken juist die motoren in? De twins hebben enkele onmiskenbare voordelen: meer karakter dan de als een turbine draaiende viercilinders, lagere productiekosten en onderhoudskosten (want minder onderdelen) en – meer dan – genoeg vermogen om mee te draaien in het dagelijks verkeer en zelfs om eens een uitstap naar het circuit te maken. Het nadeel bij dergelijke twins – trillingen – is veelal opgelost door de toepassing van balansassen in het motorblok.

Triumph Bonneville. © National

Het Britse Triumph kan beschouwd worden als de oer-paralleltwin. In 1937 al kwam Triumph-ontwerper Edward Turner met zo’n tweecilinder, een 500 cc’er. In die periode waren er vooral V-twins, maar Turner wilde een motorblok dat in het frame van een ééncilinder paste. Het ontwerp had direct succes en de andere Britse merken volgden. Triumph noemde in de jaren zestig de inmiddels 650 cc metende motor Bonneville. Het merk ging begin jaren tachtig echter ten onder. De Brit John Bloor blies Triumph in 1990 nieuw leven in. In 2000 kwam er een retromodel onder de naam Bonneville aangedreven door een moderne paralleltwin. De motoren, die voor een belangrijk percentage van de omzet zorgen, hebben tegenwoordig een inhoud van 900 en 1200 cc. Voor 2023 komt Triumph met de zogenaamde ‘chrome collection’. Die twins hebben een verchroomde benzinetank, net zoals in 1937…

Kawasaki W800. © National

Kawasaki W800

Retro is een blijvende trend in motorland. Het Japanse Kawasaki kwam al midden jaren negentig van de vorige eeuw met de W650, een 650 cc staande paralleltwin in een jarenzestigkleedje. Met de W650 pikte Kawasaki aan bij de W1 650 cc-twin die het merk in het begin van die jaren zestig op de markt bracht. De W1 was overigens een getrouwe kopie van de Britse tweecilinders uit die tijd. Inmiddels is de W650 vervangen door de W800. Naast die klassiek ogende twin heeft Kawasaki een reeks moderne tweecilinders van 650 cc in sport-, adventure-, naked- en neoretro-uitvoering. Voor 2023 heeft Kawasaki zich beperkt tot nieuwe kleurstellingen.

Honda Hornet CB750

‘Hornet’ (wat slaat op de wespsoort hoornaar) is bij Honda al een eerder gebruikte modelnaam. Van 1998 tot 2013 stond Hornet voor een naked 4 cilindermotor in 600- en 900 cc-uitvoering. Nu gebruikt het Japanse merk die voor een nieuwe naked bike met streetfighter-stijlelementen met een nieuw ontwikkeld 755 cc tweecilinderblok. De twin levert een vermogen van 67,5 kW en is gehangen in een licht (16 kilo) frame wat een interessante vermogen/gewichtverhouding oplevert. De motor heeft een TFT-display (thin film transistor) en een smartphone-aansluiting en is beschikbaar in vier kleuren. Er zijn verder drie accessoirespakketten (sport, style en touring) om de Hornet aan de eigen wensen aan te passen. De Hornet deelt het 755 cc-blok met de nieuwe Transalp die Honda dit jaar ook op de markt brengt.

Kawasaki Ninja 650. © National

Suzuki V-Strom

Met de V-Strom 800DE heeft Suzuki een opvolger in huis van de V-Strom-modellen waarvan de eerste (een 1050 cc’er) in 2002 uitkwamen en die in 2004 een 650 cc-broertje kregen. Die V-Strom adventure-bikes van toen hadden een tweecilinder in V-opstelling als krachtbron, maar met de 800DE verandert de Japanse fabrikant het geweer van schouder en kiest die voor een paralleltwin. De nieuwe twin heeft een cilinderinhoud van 776 cc. Het blok huist in een nieuw ontworpen frame. De motor is gemaakt om zowel op verharde als op onverharde wegen te rijden. De 800DE is voorzien van Suzuki’s Intelligent Ride System (SIRS) waarmee de rijder de motor kan afstemmen op de rij- en wegomstandigheden en op zijn of haar rijstijl. Suzuki geeft als vermogen 62 kW op. Naast de nieuwe 800DE heeft Suzuki de V-Strom 1050 voor 2023 een update gegeven.

Honda Hornet. © National

Yamaha XSR700 Legacy

Yamaha is met de MT07 een van de trendsetters geweest in de middenklasse. Die tweecilinder zit al zo’n tien jaar in het gamma van het merk met de drie gekruiste stemvorken in z’n logo. De MT07 heeft een cilinderinhoud van 689 cc en is goed voor een vermogen van 54 kW. Yamaha lanceerde later een adventure-exemplaar van de motor (de Tracer) en een neo-retroversie (de XSR700). Voor 2023 brengt het merk de ‘Legacy’ (vertaald ‘nalatenschap’). Dat is een scrambler-uitvoering met een kleurstelling die geïnspireerd is op de Amerikaanse Yamaha-racers uit de jaren zeventig van de vorige eeuw. Met de scrambler-elementen mikt Yamaha met de Legacy ook op de rijder die eens van de verharde weg wil en het rijplezier op een stukje onverharde wegen zoekt. Overigens drijft dezelfde 700 cc-twin ook de nieuwe Fantic Caballero 700 aan. Dat Italiaanse merk heeft sterke banden met Yamaha.

Royal Enfield Super Meteor

Het voormalige Britse, maar nu Indiase Royal Enfield heeft voor 2023 het gamma uitgebreid met de 650 cc Super Meteor. De motor wordt aangedreven door de 650 cc-twin waarmee het merk in 2019 op de markt kwam. De Super Meteor is een zogenaamde cruiser in een fiftieskleedje. Cruisers zijn motoren met een lage zithoogte, waardoor je wat meer ontspannen onderuit zit. Voor die 650 cc-cruiserversie ontwierp de fabriek een nieuw lager frame. Naast de Super Meteor 650 is er ook de Super Meteor 650 Tourer. Wat de prestaties betreft, zet de benaming ‘Super’ je op het verkeerde been. De 650 cc-twin levert een vermogen van ‘slechts’ 35 kW en is daarmee ook geschikt voor houders van een A2-rijbewijs.

Moto Morini Seiemmezzo

Moto Morini, een van de roemruchte Italiaanse merken dat nu in Chinese handen is, komt voor 2023 met de Seiemmezzo modellen-familie op de markt. De motoren zijn ontworpen in Italië (Trivolzio) en worden gemaakt in China. De krachtbron van de Seiemmezzo is een tweecilinder met een inhoud van 649 cc. Als vermogen geeft men 44,5 kW op. Voor remmen, banden en vering heeft men gekozen voor bekende merken (Brembo voor de remmen, Pirelli voor de banden, en Kayaba voor de vering). De Seiemmezzo is er in twee uitvoeringen: STR en SCR. De STR is de naked straatversie. SCR staat voor scrambler, wat een meer off-the-road look inhoudt en waarmee je in principe ook op onverharde wegen motorplezier kunt beleven.

Yamaha XSR700 Legacy. © National

KTM 890

Het Oostenrijkse KTM gaat met de paralleltwins resoluut de adventure-weg op. Voor 2023 is er de 889 cc tellende KTM 890 Adventure. De 890’er heeft een vermogen van 77 kW. De motor is een ‘hoogpoter’, met andere woorden de veerwegen voor en achter zijn lang, speciaal voor gebruik in het ruwe terrein. Toch heeft men ervoor gezorgd dat de zadelhoogte laag is gehouden. Voor het design is KTM teruggegaan naar de KTM 450 Rally (winnaar van de Dakar-rally). Verder herintroduceert KTM voor 2023 de KTM 790 Duke. Ook die motor wordt aangedreven door een paralleltwin (met een cilinderinhoud van 799 cc). Die 790’er is ook beschikbaar in A2-uitvoering. Het vermogen is van 95 pk teruggeschroefd naar 48 pk.

Royal Enfield. © National

Moto Morini Seiemmezzo. © National

Moto Morini Seiemmezzo. © National