Toyota Corolla en Corolla Cross met nieuwste hybridetechnologie

Met zijn zelfopladende hybrides heeft Toyota de afgelopen 25 jaar een stevige reputatie opgebouwd. Op het Salon presenteert Toyota de Corolla en Corolla Cross met inmiddels de vijfde generatie hybridetechnologie. De ideale overgang naar een elektrische toekomst?

De zelfopladende hybrides van Toyota hebben heel wat concrete voordelen. Ze combineren een benzinemotor met een elektromotor en lithium-ionbatterij die onderweg wordt opgeladen tijdens het vertragen en remmen. Met andere woorden: alles gebeurt automatisch, er komen geen laadkabels aan te pas.

De elektrische ondersteuning zorgt ervoor dat de benzinemotor minder brandstof verbruikt, wat de zelfopladende hybride zuiniger maakt dan een klassieke benzinewagen. Goed voor het milieu én je portefeuille. Over geld gesproken: doordat de technologie relatief eenvoudig is, blijft de prijs ook aantrekkelijk.

Als er één merk uitblinkt in zelfopladende hybrides, dan is het wel Toyota. In de eerste negen maanden van 2022 was zelfs bijna 80 procent van de Belgische inschrijvingen bij Toyota een zelfopladende hybride. Het zijn vooral particulieren die kiezen voor deze aandrijfvorm, als geleidelijke en toegankelijke overgang naar een volledig elektrische wagen.

Nieuwe Toyota Corolla

Eén van die zelfopladende hybrides is de Toyota Corolla. Deze middenklasser start het nieuwe jaar met een upgrade, een Belgische première op het Salon. Terwijl het exterieur- en interieurdesign evolueert, zijn de wijzigingen aan de aandrijflijn en elektronica significanter. De Corolla krijgt namelijk de vijfde generatie hybridetechnologie. Dat betekent extra vermogen en verbeterde prestaties, terwijl de CO2-uitstoot (naargelang van de versie) gelijk blijft of daalt. Deze verbeteringen zijn vooral te danken aan de lithium-ionbatterij, die krachtiger, compacter en lichter werd.

Ook als SUV

Dezelfde technologie vind je ook terug in de nieuwe Toyota Corolla Cross, de hybride SUV voor gezinnen. Er is dus een Toyota Corolla voor iedereen, met naast de hatchback en de Touring Sports (break) sinds enkele maanden nu ook een SUV. Indien gewenst is die eveneens beschikbaar met intelligente vierwielaandrijving.

Op het Salon vind je de nieuwe Toyota Corolla en Corolla Cross in Paleis 7. En voor de liefhebbers van historische wagens: ga zeker ook eens kijken naar de iconen in de Patio. Daar staat een exemplaar van de eerste Corolla-generatie, die in 1966 in ons land geïntroduceerd werd. Het model waarmee het verhaal van de bestverkochte auto van de wereld begon.