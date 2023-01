Tomas De Soete

is radio- en televisiemaker. Hij presenteert sinds 9 januari het ochtendblok op de digitale radiozender Willy.



Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt?

Wat me nog het meest verontrust, is dat we nooit eerder zo slecht waren in communicatie. De meeste platformen zijn gericht op snedige, korte boodschappen. Alle nuance valt weg. Ongezouten meningen en rake oneliners: leuk, maar daarmee halen we het niet.

Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren?

Wat als je met één druk op de knop Facebook kon verwijderen? Ik ken mensen die het probeerden en het blijkt waanzin om ervan af te raken: één vileine cascade van emotionele chantage.

Wat is uw grootste prestatie?

Mijn kinderen. Ik heb er vier gemaakt, samen met twee fantastische mama’s.

Wat is uw grootste mislukking?

Ooit kreeg ik bij Café Corsari de kans om te drummen met de weergaloze Sheila E. Repeteren vond ze niet echt nodig (‘Don’t worry’) en tijdens het spelen was ze zo lief om mijn ritme te volgen. Maar halverwege verloor ik mijn drumstok.

Hebt u al eens overwogen om te emigreren?

Ik ben al vaak op plaatsen geweest – Kopenhagen bijvoorbeeld, of Parijs – waar ik dacht: had ik geen kinderen, ik bleef.

Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht?

De vele voorstellingen die ik in elkaar stak met vrienden. In een tent in de tuin, net als Vuile Mong en zijn Vieze Gasten. Of met de poppenkast zoals bij Theater Taptoe en alle andere links-progressieve gezelschappen waar mijn ouders me mee naartoe namen.

Doet u iets bijzonders voor het milieu?

Ik sorteer hardnekkig: verpakkingen worden helemaal ontmanteld. Als ik nog vlees koop, gebruik ik elk stuk ervan, tot de botten toe. En mijn volgende auto wordt elektrisch.

Welk kunstwerk – boek, film, muziek, schilderij… – heeft u het meest geraakt of gevormd?

Het melkmeisje van Johannes Vermeer. Het staat perfect stil en zit toch zo ongelofelijk vol leven. Ik zou het graag in mijn woonkamer hangen en er elke dag een kwartier naar kijken.

Waarover zou u meer willen weten?

Over economie, bijvoorbeeld. Toen De Tijd me vroeg om de podcast De Beursvoyeurs te presenteren, ben ik daar stoemelings in gerold. Maar ook over literatuur: er zijn wel honderd boeken die ik graag had gelezen.

Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde?

Een goede balans vinden tussen vasthouden en loslaten. Misschien niet het moeilijkste, maar wel de essentie.

Vindt u seks overschat?

Het is brandstof voor een relatie. Met iemand die seks niet belangrijk vindt, zou ik toch moeilijk kunnen samenleven.

Hoelang is het geleden dat u uw ouders hebt gezien?

Niet lang. Ik begin te beseffen dat onze tijd samen eindig is en het doet deugd om weer dicht bij elkaar te wonen.

Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid?

Ik probeer geraffineerde troep te vermijden. En sinds kort ga ik met mijn broer mee naar de Fitmix, waar we als enige mannen tussen dertig megafitte dames huppelen.

Zou u op de vlucht slaan als het oorlog wordt?

Als je weet dat je kinderen niet meer veilig zijn, ben je weg. Dat lijkt me een primaire menselijke reflex.

Wat hebt u geleerd in het leven?

Zelfs al lijkt het alsof je een berg op moet, toch begint het met één stap en voor je het weet ben je erover. Verspil geen energie aan gepieker en twijfels.