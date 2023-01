Theater De Störm / Tutti Fratelli, Antwerpen

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

‘Wij mensen zijn een hemd van ’t zelfde laken: een droom. En ons klein leven is maar ne moment van kort ontwaken, tussen slaap en slaap.’ Het komt uit De Störm, Tom Lanoyes bewerking – in het Antwaarps – van The Tempest, een stuk van William Shakespeare. Daarin straft de naar een eiland verbannen Prospero degenen die hem verraadden. Zodra zij langs zijn eiland varen, teistert hij hen met een storm. Lanoye schreef de bewerking in 2019 voor Reinhilde Decleir en haar sociaal-artistieke gezelschap Tutti Fratelli. Toen kwam de pandemie. Dan stierf Decleir. Nu leidt acteur Nico Sturm Tutti Fratelli. Hij is een pupil van Decleir. Hij houdt, net als zij, van groots theater dat kwetsbare mensen stut. Sturm vroeg aan Jan Sobrie om De Störm te regisseren. Sobrie bekwaamde zich de laatste jaren in datgene waar Decleir in uitblonk: mensen die getekend zijn door het leven laten excelleren op de scène. Zijn debuut bij Tutti Fratelli wordt een ode aan Decleir, aan vol Sturm und Drang leven én spelen.