The Free Orleans Rebel Band JazzLab

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Weet u wat de roaring twenties zo roaring maakte? De decompressie na de Grote Oorlog? De zwellende beursbubbel? De breuk met de vorige generatie? Allemaal waar. Maar toch vooral: hormonen. Spelen en dansen met een broek vol goesting, dat is de kracht van de vroege jazz. Allemaal lijven op een hoop, wat dan ‘collectieve improvisatie’ is gaan heten. Gitarist Waso De Cauter ziet er een parallel in met de rebelse freejazz van de jaren zestig, en haalt de early jazz uit de klauwen van de museumbewaarders. Met Bart Maris, Joachim Badenhorst, Jon Birdsong, Nabou Claerhout, Christian Mendoza en Lionel Beuvens brengt hij kleppers van de avontuurlijke Belgische scene bij elkaar, voor een JazzLabtournee langs de Vlaamse zalen. Jazz met het vuur in de lendenen: hoe kan dat nu retro zijn?